Wat je van dichtbij haalt is nog lekkerder

Steeds meer restaurants in het Groene Hart zetten streekproducten op het menu, volgens het AD. Waarom dat goed nieuws is lees je hier.

1. Het is leuk om kennis te maken met lokale producten

Een biertje uit Gouda, vlees uit Woerden, aardbeien uit Stolwijk: het zorgt voor wat couleur locale. Dat was dan ook de reden van de actie ‘van boer tot bord’. Volgens Joke Pelser, marketeer van de campagne, beseffen mensen niet altijd dat er meer is dan een sateetje of een schnitzel. Terwijl de regio zo veel te bieden heeft. Recensent Hans Pfauth, van de culinaire rubriek De Gouden Pollepel, benoemde eerder al dat er meer gebruik gemaakt moest worden van lokale ingrediënten, zoals bijvoorbeeld rivierkreeft uit de Nieuwkoopse plassen.

2. Streekproducten zijn duurzaam

Waarom zou je dingen van ver halen, als ze ook dichtbij verkrijgbaar zijn? Dat zegt Frank Streefland, eigenaar van restaurant De Nieuwe Polderkeuken in Stolwijk, die veel met lokale producten werkt. ‘Wij vertellen aan tafel altijd waar de ingrediënten vandaan komen, dat vinden mensen tof.’ Ook Pascal Distel, van restaurant De Woerdenaar, zet in op lokaal: ‘Ongeveer 95 procent van onze gerechten is ermee gemaakt.’ Hans Pfauth ziet de hang naar duurzaamheid bij veel jongeren, en is er zelf ook mee bezig. Je kunt wel vlees uit Zuid-Amerika halen, of avocado’s uit Israël, maar dat is niet meer van nu, als je kijkt naar de staat van de planeet, redeneert hij.

Je helpt de regio een handje

De Stichting Groene Hart Verbinders, die met de actie kwam, wilde ook een impuls geven aan de vrijetijdseconomie in de buurt. Ze ontwierpen een kaart, waarop je in een oogopslag ziet welk restaurant met streekproducten werkt. Wel zo handig. Ook benieuwd naar Waards rund uit Schoonhoven, of geitenkaas met biet uit Stolwijk? Op naar het Groene Hart.

Meer lezen

Tekst Layla Zafari Fotografie Matheus Frade/Unsplash