Wat vogels doen voor je mental health

Dat de natuur goed is voor je mentale gezondheid is al langer bekend. Maar een vogel in je tuin schijnt ook al te werken volgens Brits onderzoek.

Uit nieuw onderzoek van het gerenommeerde King’s College in Londen blijkt dat het zien en horen van vogels je stemming tot wel acht uur lang kan verbeteren. Het voordeel gaat volgens de universiteit ook op voor mensen met een depressie, het meest voorkomende mentale probleem in de wereld. Goed om te weten: het zijn echt de vogels die het hem doen. De link tussen vogels en mentaal welzijn staat los van de aanwezigheid van andere natuurlijke elementen, zoals bomen, planten of waterpartijen.

Fysieke en mentale voordelen

Het onderzoek werd gedaan door middel van een app, waarmee drie keer per dag aan mensen over de hele wereld werd gevraagd of ze vogels zagen en hoorden en wat dat met hen deed. Volgens Andrea Mechelli, professor mentale gezondheid aan King’s College, is juist die praktische aanpak heel geschikt om iets zinnigs over de zaak te kunnen zeggen. Ze spreekt over ecosystem services: de fysieke en mentale voordelen die de natuur ons mensen brengt. Ze benadrukt hoe belangrijk het vervolgens is dat we ons hard maken voor biodiverse plekken waar vogels goed gedijen, en de vogels zelf ook beschermen.

Nu rest alleen de vraag of je van elk vogelgeluid blijer wordt. Misschien tijd om je ochtendhumeur eens testen en je wekker in te stellen op toontje nachtegaal.

Tekst Layla Zafari Fotografie Jan Meeus/Unsplash