Zo beperk je stress voordat je op vakantie gaat

Een fijn vooruitzicht, zo’n vakantie. Maar meestal moet er zóveel gebeuren voordat je überhaupt kunt gaan, dat je met een stressgevoel vertrekt. Hoe kun je die stress op privé- en werkgebied beperken?

Een overdracht schrijven voor je collega, die laatste mailtjes wegwerken, het huis aan kant maken en last minute dingen regelen: in de week voordat je op vakantie gaat, kan het stressniveau behoorlijk stijgen. Het resultaat? Je gaat met een vol hoofd en losse eindjes naar je vakantiebestemming en komt minder snel tot rust.

Gelukkig kan het ook anders. Volgens een artikel in de Volkskrant helpt het bijvoorbeeld al om goed voorbereid te zijn. Zo adviseert Björn Deusings, auteur van Elke dag om 15:00 uur klaar om zeker twee weken voor vertrek een overzicht te maken van al je taken. Op die manier heb je grip op wat nog moet gebeuren en wat best kan blijven liggen tot na de vakantie, en kun je beter inschatten hoeveel tijd je moet reserveren om al die dingen gedaan te krijgen. Ook deze 3 tips uit Volkskrant kunnen helpen.

Nog 3 tips om zonder stress van huis te gaan

Houd de overdracht voor je collega kort. Of nog beter: schrijf het niet uit, maar plan een meeting van een uurtje in. Scheelt niet alleen tijd voor jou, maar ook voor je collega.

Gebruik je Out of Office en stel die al twee dagen voor vertrek in. Op die manier komen er geen nieuw taken op je bordje en weten mensen dat je geen emails meer beantwoordt. Zo kun je rustig aan de laatste mails wegwerken.

En nog een fijne tip uit de Volkskrant: ga wat vaker kort op vakantie. Op (korte) vakantie gaan verhoogt niet alleen je geluksgevoel, doordat je een paar keer per jaar gaat, stapelen de to-do’s die je over moet dragen, ook minder snel op.

Lees meer

Tekst Bente van de Wouw Bron Volkskrant Fotografie