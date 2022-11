Zo bespaar je flink wat geld én breng je rust in je leven

Door op je uitgaven te letten, haal je volgens personal finance expert Renée Lamboo meer uit je geld én je leven.

Lamboo begon zelf met een huishoudboekje, zegt ze tegen HLN. Voor het aflossen van een grote schuld maakte ze een overzicht van wat er binnenkwam en waar het precies naartoe ging. ‘Zonder overzicht is besparen onmogelijk.’

Meer zelfvertrouwen en rust

Dat simpele huishoudboekje gaf rust in haar hoofd, merkte Lamboo. Bovendien ging haar zelfvertrouwen omhoog, doordat ze stapsgewijs haar doelen haalde. Ze begon met kleine actiepunten, zoals binnen haar boodschappenbudget blijven, en minder impulsaankopen doen. Daarna volgden grotere stappen. Inmiddels bezit ze een eigen huis, spaart ze voor de kinderen en zijn haar zorgen over alle rekeningen voorbij.

Kopen waar je gelukkig van wordt

Mocht je je afvragen of budgetteren betekent dat je niks leuks meer kunt doen: integendeel. Volgens Lamboo levert het juist vrijheid op, en meer geld om te doen wat je echt wil. Want met het geld dat je spaart, kun je juíst dingen kopen die je waardevol vindt. Bijkomend voordeel is dat je zo bewuster koopt, en dingen kiest waarvan je echt blij wordt. Volgens Lamboo kopen veel mensen impulsief: ‘We gaan naar de supermarkt voor een fles melk en komen met een volle tas terug.’

Duizenden euro’s overhouden

Volgens de expert zijn er gezinnen die per jaar wel duizenden(!) euro’s minder kunnen uitgeven. Ze adviseert bijvoorbeeld eens goed naar je abonnementen te kijken: ‘In Nederland zijn mensen soms wel geabonneerd op drie, vier streamingdiensten.’ Een ander voorbeeld is een fitnessabonnement dat veel mensen hoopvol afsluiten, om vervolgens nauwelijks te gaan. Zonde toch? Dus stel jezelf de vraag, ook op het gebied van financiën: wat wil je echt?

Tekst Layla Zafari Bron HLN Fotografie Sasha Freemind/Unsplash