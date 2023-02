Zo doseer je met TikTok (en andere social media)

Voor je het weet pak je op een verloren moment je telefoon om door TikTok of Insta te scrollen. Maar wil je dat eigenlijk wel? Vijf manieren om te doseren.

Soms weet je niet eens precies waaróm je door blijft scrollen. Je belandt van het ene filmpje in het

andere, omdat het grappig is (rare voeten), praktisch (klustips) of satisfying (een gloeiend mes dat

door piepschuim glijdt). Voor je het weet tik je de 1,5 uur aan, de gemiddelde tijd die mensen op

TikTok doorbrengen volgens app-analist Sensor Tower, zoals de Volkskrant schrijft. Vaak ben je niet

van plan om zo lang te kijken, je hebt nog allerlei dingen te doen. Waarom gebeurt het dan toch?

Handige trucs

Dat blijven hangen heeft verschillende redenen. Ten eerste zetten makers van TikTokfilmpjes alle

trucs in op je aandacht vast te houden: de pauzes worden eruit geknipt, er zit muziek onder, de

beelden worden versneld afgespeeld. En ook de algoritmes helpen een handje mee, daardoor krijg je

ongeveer hetzelfde voorgeschoteld wat je eerder geliket hebt.

Wakker worden

Volgens Troy Smith, die onderzoek doet naar de verslavende werking van TikTok aan de universiteit

van Trinidad en Tobago, kom je door de combinatie van het algoritme het eindeloze scroll-aanbod in

een flow en vergeet je makkelijk de tijd. Word je vervolgens ‘wakker’, dan baal je soms zo dat je maar

weer verder gaat, om jezelf af te leiden. Nog een vicieuze cirkel waarin je kunt belanden: je hebt

digitaal contact met mensen en voelt je geliefd als ze je liken, maar daardoor is er minder tijd om live

tijd door te brengen met mensen.

Filosoof en journalist Doortje Smithuijsen vertelde in een interview met Flow over het risico van

digitale afhankelijkheid. Volgens haar zijn Twitter en Instagram geïnspireerd op klassieke

fruitautomaten, waarbij je primaire brein wordt geprikkeld door onregelmatige beloningen in de

vorm van meer likes of volgers. Daardoor wordt het gelukshormoon dopamine aangemaakt

waardoor je -tijdelijk- een goed gevoel krijgt, en dat werkt verslavend.

Volgens Smithuijsen moet je oppassen als je merkt dat sociale media je regelmatig afleidt van de

dingen die je eigenlijk moet doen. Ze adviseert om jezelf af te vragen wáárom je zo veel op sociale

media zit: ‘Als je je daar bewust van wordt, waar je jezelf van afleidt, verandert dat de relatie met je

telefoon ook automatisch.’

5 tips om TikTok (en andere sociale media) te doseren:

Stel een schermtijd app in

Hierbij kan je zelf instellen hoeveel tijd per dag je op het platform wilt spenderen, is deze tijd

verstreken? Dan krijg je een melding en wordt de app afgesloten. De schermtijd functie kan je op de meeste telefoons vinden onder instellingen. Ook bestaan er verschillende apps om je schermtijd te meten zoals StayFree of ActionDash. Leg je telefoon in een andere kamer

Uit het oog, uit het hart: dat gezegde gaat ook op voor je telefoon. Als je ‘m niet ziet heb je veel minder de neiging om hem te gebruiken. Verzin een andere leuke bezigheid

Ga op zoek naar een aantrekkelijk alternatief voor het TikTok-scrollen. Bijvoorbeeld een collage maken in één middag of zelf een zine maken Zet je notificaties uit

Het lijkt misschien vanzelfsprekend, maar zonder die meldingen word je toch minder verleid op je telefoon te gaan. Een grote schoonmaak

Volg je nog wel de mensen die je wilt volgen? En haal je nog inspiratie en plezier uit hun content?Soms even flink met de bezem erdoorheen: dat ruimt lekker op.

Tekst Sophie ten Dam Bron de Volkskrant Fotografie D3sign/Gettyimages.nl

Gepubliceerd op 26 februari 2023