Zo vier je duurzaam een feestje in de tuin of het park

Plastic borden, rietjes en bekers. Een aantal jaren geleden waren ze niet weg te denken bij een picknick of buitenfeestje. Maar hoe regel je dat tegenwoordig zonder je hele servieskast leeg te trekken?

In dit artikel van de Volkskrant geven ze antwoord op deze vraag. Uit onderzoek van het duurzaamheid-onderzoeksbureau CE Delft blijkt namelijk dat qua wegwerpborden, palmblad het minst milieubelastend is, gevolgd door papier en tarwestro. In het artikel vertellen ze dat de palmbladeren simpelweg gevallen bladeren van een areca palmboom zijn en dat er niets aan toegevoegd wordt. Perfect voor het milieu dus – als je ze tenminste niet laat rondslingeren in het park. Afval scheiden is en blijft natuurlijk altijd belangrijk.

Een herbruikbare beker

Dan de bekertjes, die zitten net even anders in elkaar doordat ze waterdicht moeten zijn. Vaak zie je daarom een laagje plastic over de duurzame materialen. Bekers met zo’n laagje, gemaakt van biologisch afbreekbaar polomelkzuur zijn net iets beter voor het milieu. Maar het best kun je gewoon een beker hergebruiken – of toch maar vanuit huis meenemen. Flow’s Rachel gebruikt voor dit soort uitstapjes vaak een Dopper , die tegenwoordig ook in thermosvarianten te vinden zijn. Handig voor heel koude of juist warme dranken.

Rietjes

Laten we eerlijk zijn: een rietje die meteen zacht wordt als je ermee drinkt, daar zit niemand op te wachten. En het blijkt daarnaast ook nog eens gevaarlijk te zijn doordat delen kunnen losraken en in je keel terecht kunnen komen. Gelukkig zijn er een aantal alternatieven zoals eetbare rietjes van suiker of rietjes van bamboe. Het uiteindelijke antwoord dat het artikel ons geeft is misschien wat minder bevredigend, maar wel een goede oplossing: drink je drankje gewoon zonder rietje. En dat is eigenlijk niet eens zo’n gek idee.

Meer lezen

Tekst Rachel Vieth Fotografie Jojo Yuen (sharemyfoodd)/Unsplash.com