Overstap-stress? 3x tips voor het kiezen (of houden) van de juiste zorgverzekering

December is op zich al een drukke maand met veel to do’s. Als je dan ook nog moet uitzoeken of je een andere zorgverzekering wilt, kan dat voor spanning zorgen… Zo voorkom je die stress.

De zorgverzekeringenjacht is niet alleen saai, het kan ook flink wat stress opleveren. Keuzestress om precies te zijn. En dat is niet zo gek, want er zijn wel twintig verschillende zorgverzekeraars, volgens de Nederlandse Zorgautoriteit. En al die aanbieders hebben ook nog eens tientallen pakketten om uit te kiezen.

Verlamd door keuzes

Kan fijn zijn, al die mogelijkheden. Maar eigenlijk leidt het vooral tot de ‘paradox van keuzes’, volgens de Amerikaanse psycholoog Barry Schwartz. We hebben volgens hem zo veel keuzevrijheid gekregen, dat we er verlamd door raken in plaats van bevrijd. Daarom kan een beetje hulp best van pas komen.

Klaar met keuzestress? In 4 stappen de goede zorgverzekering

Neem het jaar onder de loep

Het kan helpen om rustig na te denken over de afgelopen tijd. Heb je veel zorg nodig gehad? En werd deze vergoed zoals je verwacht had? Miste je een bepaalde aanvullende verzekering, of was alles prima? Door hier eens goed bij stil te staan, wordt inzichtelijk of je huidige pakket (nog) aansluit bij je behoeften. Kijk vooruit

Of je het afgelopen jaar nou tevreden was of niet, het is ook belangrijk om na te denken over 2023. Wat zijn je verwachtingen voor dit nieuwe jaar? Denk je bijvoorbeeld een fikse tandartsbehandeling nodig te hebben? Of komt er een gezinsuitbreiding aan? Dit soort verwachtingen of veranderingen kunnen belangrijke factoren zijn bij het maken van de keuze. Beslis wat je wel en wat je niet wilt

Nu je terug en vooruit hebt gekeken, kun je nadenken over eventuele aanvullende verzekeringen. Je kunt bij Independer een keuzehulp doorlopen. Zo word je niet in het diepe dal der keuzes gegooid, maar heb je hulp bij het kiezen voor eventuele extra’s. Twijfel je bijvoorbeeld over een verzekering voor een bril of lenzen? Independer tipt het niet te doen, omdat de premie duurder is dan de vergoeding. Vergelijk

Het is niet het meest interessante klusje voor op je vrije avond, maar toch kan het lonen om wat verzekeraars en pakketten naast elkaar te leggen. En ja, ook als je huidige verzekering nog bij je past. Er zijn namelijk grote premieverschillen, ook al is de inhoud van hun pakketten hetzelfde.

Het helpt om een vergelijkingstool zoals die van Independer te gebruiken. Zo hoef je niet alle voors en tegens op te schrijven of verschillende aanbieders te onthouden. Independer berekent de beste en goedkoopste optie voor jou persoonlijk (en je kunt deze ook meteen bij ze afsluiten).

Tekst Ruby Wijdenbosch Fotografie Bruno van der Kraan/Unsplash.com