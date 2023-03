Lisanne in Stockholm: de kracht van de Zweedse natuur

Lisanne van Marrewijk is online editor en nieuwsgierig naar alles wat het leven te bieden heeft. The good, the bad, and the ugly. Ze is verhuisd naar Stockholm en wat het leven daar brengt, daar schrijft ze over. Deze keer: zijn Zweedse mensen zo gelukkig door de natuur?

Eén van de redenen dat Stockholm hoog op de ‘hier-wil-ik-ooit-wel-wonen-lijst’ stond, was vanwege het groen dat Zweden te bieden heeft. Want groen gaat in dit land verder dan een met mensenhanden aangelegd stukje grond. Groen bestaat hier uit ongerepte, ruige en stokoude natuur. Al dan niet honderden jaren oud.

De natuur om de hoek

Waar in Zweden je je ook bevindt, die natuur ligt bijna altijd op een steenworp afstand. Zo vind je op zo’n 20 kilometer van het stadscentrum het oudste natuurreservaat van Zuid-Zweden. Een bos vol met eeuwenoude dennenbomen en fluitende vogels.

En dus vulden we onze rugzak met koekjes, mueslirepen, nootjes, broodjes, chocola, koffie en thee (je weet nooit waar je trek in hebt) en sprongen in de bus. Op weg naar een frisse neus deluxe, zullen we maar zeggen.

Voetje voor voetje

Eenmaal aangekomen in het bos (wat niet veel langer dan 45 minuten duurde) was die neus al gauw afgekoeld. Want ook dat is de Zweedse natuur. Tegelijkertijd schitterde er een strakblauwe lucht boven ons. “Ah,” verzuchte ik, “het perfecte wandelweer.”

En voetje voor voetje – zo gaat dat vaak met wandelen – stapten we dieper het bos in. Zonder route, zonder plan, gewoon gaan. Hoe verder we verwijderd raakten van de prikkels van de stad, hoe rustiger m’n hoofd werd.

Eindeloze rijen bomen

Onder m’n voeten hoorde ik het bed van splinter dunne takjes en oude bladeren kraken. Boven me hoorde ik vogels tjilpen. En met het rustgevende uitzicht van eindeloze rijen bomen voor ons, baanden we ons een weg door het bos.

Een weg waarbij we amper tegenliggers tegenkwamen (er wonen immers een stuk minder mensen dan in Nederland). En een weg vol rust – de momenten dat je door de gladheid wegslipte en een halve hartverzakking kreeg daargelaten. Ik wil dit elke dag.

Natuur = geluk

En ineens begreep ik het. Dit is waarom die Zweedse mensen zo gelukkig zijn. Zet iemand vijftien minuten in een groene omgeving en hij kan er weer een week tegenaan. En als die natuur zo dichtbij is en je ook nog ’s trakteert op overweldigende stiltes, dan is de optelsom snel gemaakt.

Bosbaden, noemen ze dat graag in Japan. En met de bijna 100.000 meren die het Zweedse landschap rijk is, kan ik je zeggen dat dat precies is wat het is.

