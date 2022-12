Waarom vertalers een plekje verdienen op het boekomslag

Hoeveel boeken heb jij in huis die ook de naam van de vertaler op het omslag vermelden? Waarschijnlijk veel te weinig.

In haar nieuwsbrief Boekencurator schrijft Corina Maduro dat vertalers zijn te vergelijken met kunstenaars. Op een creatieve manier houden ze de dialoog tussen verschillende werelden op gang, en zijn zo een verrijking van cultuur. Toch wordt het vak ondergewaardeerd en krijgt het niet de erkenning die het verdient: op boekomslagen worden vaker niet dan wel de namen van vertalers vermeld.

Teamwork

Om meer aandacht voor dit onderwerp te krijgen, is de petitie Vertalers op het omslag in het leven geroepen door een groep schrijvers, vertalers en critici. Die groep vindt dat de schrijver en vertaler samen auteur zijn. Een boek kan immers mooi zijn geschreven in de originele taal, maar heeft een goede vertaler nodig om die kwaliteit te behouden in andere landen.

Verborgen nuances

Hoewel er vaak nog wordt gedacht dat lezen in de originele taal de beste indruk van het verhaal geeft, hoeft dat helemaal niet zo te zijn. Een vertaler legt uit aan NRC: ‘Als ik een boek vertaal, heb ik het uiteindelijk wel veertig keer gelezen, en dan nog vind ik telkens nieuwe dingen. Ik geloof niet dat mensen al die vreemde talen zo goed beheersen dat ze die nuances állemaal zien.’ Misschien een leuk experiment om een boek wat vaker opnieuw te lezen?

Meer lezen

Tekst Layla Zafari