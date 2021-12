Het roer om: wonen op een andere manier (of plek)

Nu thuiswerken in veel gevallen prima blijkt te kunnen, is de cirkel waarin je kunt gaan wonen stukken groter. Waarom vertrek je niet naar het platteland of misschien zelfs wel over de grens?

In de voormalige stallen

Wonen is overal duur, maar vooral in de Randstad. En nu we zo veel meer thuiswerken, vragen veel mensen zich af: waarom ga ik niet elders in het land wonen? Het platteland biedt mogelijkheden, zeker nu een flink aantal agrarische bedrijven de komende tijd ophoudt te bestaan. In Lettele (Overijssel) wordt bijvoorbeeld gewerkt aan acht woningen in een voormalige boerderij met stallen en in De Lier (Zuid-Holland) wordt een agrarisch bedrijf verbouwd voor drie echtparen die er samen oud willen worden. Het zijn kleine voorbeelden, maar toch.

Emigreren naar Zuid-Spanje

Illustrator en vormgever Lisa van Gaalen (49) verhuisde in de zomer van 2018 met haar man Robin (54) en zoons Tom (14), Ties (11) en Timo (8) vanuit een appartement van 93 m2 in Amsterdam naar het stadje Estepona aan de Zuid-Spaanse kust. “We waren allang uit ons appartement in Amsterdam gegroeid; de jongens deelden één kamer, Robin en ik sliepen in de voormalige keuken. We wilden graag in de buurt van de zee wonen, en dachten aanvankelijk aan Haarlem of Den Haag om dan later, ‘als we oud zijn’, naar een warmer klimaat te vertrekken. Na een vakantie op Mallorca voelde ik diepe heimwee – veel sterker dan gewoon terugverlangen naar vakantie. Het was de ruimte, het gevoel van vrijheid en dat verrukkelijke weer en ik vroeg me af: waarom nog vijftien jaar wachten tot de jongens het huis uit zijn? Waarom gaan we niet nu? Voordat ze op de middelbare school zitten en hun leven in Nederland opbouwen?”

Spaanse les

“We bespraken het met elkaar en eigenlijk hadden we er heel snel alle vijf zin in. We namen Spaanse les, en Robin en ik kamden bij toerbeurt de omgeving rond Málaga uit op huizenprijzen, mogelijkheden, scholen in de buurt. Het werd Estepona in Andalusië, waar we een prima huurhuis vonden. Het eerste jaar verhuurden we ons appartement, zodat we altijd nog konden terugkeren naar Amsterdam. In het begin werkte Robin vier dagen in Nederland en tien dagen thuis in Spanje, maar sinds de pandemie werkt hij alleen maar hier. Ik kon mijn werk meteen vanuit Spanje doen. Inmiddels hebben we honderd meter van zee een huis gekocht en er zijn momenten dat ik het nog steeds niet kan geloven. Een fijn huis met ruime tuin en een zwembad dat we delen met de buren. Ik ben elke dag gelukkig met onze stap.”