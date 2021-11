Samenwonen met anderen: 3 verhalen over creatieve woonoplossingen

Tussen de ouderen

Anna Vera van Beusekom (27), promovendus.

“Ik woon in Utrecht in een deel van een bejaardenhuis dat over vijf jaar wordt gesloopt. Hiervoor hoefde ik niet te hospiteren, ik schreef een motivatiebrief aan de organisatie, Socius. Ik heb een studio van 30 m² voor 620 euro inclusief, in de vleugel die vroeger de gesloten afdeling was voor demente ouderen. Er is een gezamenlijke ruimte met keuken, maar je kunt als je wilt ook alles in je eigen studio doen.

Deze woonvorm is perfect voor mijn leven van nu. Ik had niet verwacht dat het mogelijk was om zo veel contact te hebben met de ouderen en toch helemaal mijn eigen plek te behouden. Zeker het afgelopen jaar: een buurmeisje en ik organiseerden in de binnentuin activiteiten voor de ouderen, die geen bezoek mochten ontvangen. Later vertelden ze dat ze echt toeleefden naar die momenten met de ‘lockdown lady’s’. Mooi vind ik het dat je met dit soort kleine dingen van grote betekenis kunt zijn.”

Betaalbare huur

Marina Slabbers (66), verkoper in een boekwinkel.

“Mijn hele leven trek ik al op met mensen van verschillende leeftijden, en in zo’n gemengd gezelschap zou ik ook graag willen wonen. Ik ben gesteld op mijn privacy, maar vind het een fijn idee om elke dag iemand te spreken in de gemeenschappelijke keuken of woonkamer. En te weten dat je elkaar kunt helpen als dat nodig is. Een koopwoning is voor mij niet haalbaar, ik ben aangewezen op sociale woningbouw. Met een groep hebben we nauw contact met de gemeente Amsterdam. We hebben het geluk dat de gemeente meer betaalbare woningen wil creëren en daarom bouwkavels vergeeft aan wooncoöperaties zoals de onze.

We betalen een maandelijkse contributie voor alle voorbereidingen, hebben inmiddels een digitaal platform en verdelen de taken. Er liggen plannen om ook iets voor de buurt te betekenen, met bijvoorbeeld een extra ruimte die gebruikt kan worden als theatertje, voor danslessen et cetera. We willen geen eilandje zijn, maar juist naar buiten gericht. Afhankelijk van de grootte van de kavel die we toegewezen krijgen, worden het veertig tot zestig wooneenheden. Met een jaar of vier moet het er staan: een wooncomplex met huurprijzen tot duizend euro. Er zijn vast nog veel hobbels te nemen, maar we hebben geen grote haast en het is inmiddels wél heel reëel allemaal.”

Drie generaties onder één dak

Chaja Thoenes (37) woont samen met haar man Quintijn (45), hun kinderen Luca (4) en Benja (1), haar ouders en Andries (44) in een woongroep in Doorn.