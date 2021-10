(Tijdelijk) ruilen van huis: 3 tips om het eens te proberen

Het is tegenwoordig lastig om een huis te vinden. Wat misschien kan helpen is woningruil of -overname. Dat kan voor een langere periode, maar ook voor een aantal weken of maanden.

Er zijn verschillende sites die je kunnen helpen aan een andere (tijdelijke) woning. Zo kun je voor een paar weken op de kat, hond of planten van een bewoner passen, waarna je weer terugkeert naar je eigen huis. Maar als je echt wilt verhuizen naar een andere plek, zijn er ook genoeg websites waar je kunt ruilen met iemand die in hetzelfde schuitje zit.

Op huizen passen

Online editor Bente schreef er al eens eerder over housesitting. Daarbij pas je voor een aantal weken of maanden op het huis van een ander. Leuk als je eens een andere omgeving wilt ontdekken en handig wanneer je zelf nog geen huis hebt. Je hoeft namelijk niet te ruilen. Ze tipt de site Trusted Housesitters waar je gemakkelijk in contact kunt komen met mensen (ook in het buitenland) die voor een tijdje hun huis verlaten.

Neem een kijkje op de website van Trusted housesitters.

Op vakantie bij een ander

Je hebt er misschien weleens van gehoord. Van huis ruilen voor een vakantie. Via de website van Home exchange zoek je een huis op de bestemming waar je graag naartoe wilt. Je registreert jezelf, plaatst een advertentie met daarin informatie en foto’s van je eigen huis.

Woningruil24

Wil je graag echt verhuizen? Dan is deze website misschien meer iets voor je. Het staat gemakkelijk omschreven op de website. Je plaatst een advertentie met foto’s en een omschrijving van je eigen woning en de website zoekt matches met andere mensen en huizen. Wanneer je het allebei eens bent over de ruil, vraag je een ruilverzoek aan bij je verhuurder en hoop je dat het wordt goedgekeurd. Op deze manier hebben twee huishoudens een nieuwe woning, heel handig.

Ben je benieuwd? Hier vind je de website van Woningruil24.

