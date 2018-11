Blij worden van vogels kijken

Alsof ze duidelijk willen maken: stop maar even met nadenken en kijk simpelweg naar buiten! Journalist Jeannette Jonker is er dol op, de spontane onderonsjes met roodborstjes, gaaien, spreeuwen en andere vogels.

Het was een ontmoeting met Hans Dorrestijn – jaren geleden – die mijn blik op vogels voorgoed veranderde. Ik interviewde de schrijver over zijn vogelgids. Af en toe sprong hij op om met een verrekijker uit zijn keukenraam te turen. “Kijk nou wat een schoonheid!” riep hij dan. Ik had geen idee waar ik naar moest kijken, maar zijn enthousiasme werkte zo aanstekelijk dat ik sindsdien ook vol verwondering naar vogels kijk.

Als je zijn vogel- en natuurboeken leest, ontdek je al snel hoeveel liefde hij voor vogels voelt. Dorrestijns vogelgids opent met een ode aan de staartmees. ‘Staartmezen zijn voortdurend met elkaar in gesprek. Soms praten ze in zichzelf en kun je horen hoe goed een staartmees in zijn vel zit: Heerlijke dag, echt een heerlijke dag. En ontzettend veel lekkere mugjes. Van die kleine mugjes met lekker veel sap.’

Dat heb ik met het roodborstje. Als dat ergens opduikt, laat ik alles uit mijn handen vallen. Over smaak valt te twisten, maar voor mij is dit de allermooiste vogel. Vanwege die rode borst dus, maar ook zeker door zijn parmantige uitstraling. In Engeland zijn ze het met me eens, want daar is de robin de nationale vogel. Als ik aan het tuinieren ben, komen ze vaak kijken wat ik aan het doen ben. Vol zelfvertrouwen observeren ze me met net zo veel nieuwsgierigheid als andersom.

Laatst vlogen er twee roodborstjes voor me uit tijdens een wandeling. Ze leken een achtervolgingsspelletje te spelen, waarbij de een de ander wilde vangen. Mijn gedachten over werk en familie verdwijnen op zo’n moment acuut, want ik ga helemaal op in wat ik zie. Een plotseling opduikende vogel haalt me uit de hectiek van de dag, laat me even stilstaan en kijken naar wat er dichtbij gebeurt. Juist het onvoorspelbare ervan waardeer ik enorm.

Tekst Jeannette Jonker Fotografie Aditya Saxena/Unsplash.com