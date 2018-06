Blotevoetenpaden in Nederland

Het gras voelen onder je blote voeten: daar worden we blij van. Als je een van deze vier paden gaat lopen, heb je geen schoenen en dikke wandelsokken nodig.

Toon Kortooms Park in Deurne, Brabant

In dit park ligt een blotevoetenpad van circa 1,5 hectare groot met afwisselende grond onder je voeten. Onderweg kom je uitkijktorens, hangmatten, tunnels en hutten tegen. Je kiest zelf een route en en de tijd die je erover wilt doen. Gemiddeld ben je 1,5 uur kwijt. Kijk op de website voor meer informatie.

De A.Vogel Tuinen in de Veluwse bossen

Het blotevoetenpad loopt door kruidenvelden en eindigt bij een waterbron. Je kunt er ook je eigen kruiden plukken om thee van te maken of een kijkje nemen in de insectentuin. Kies je voor de wandeling met luistertour, dan leer je meer over diverse planten, bomen en kruiden. Kijk op de website voor meer informatie.

BloteVoetenPark in Brunssum, Limburg

Meerdere paden met kiezels, boomschors, zand, modder en gras. Er is ook een onthaastingscirkel waar je tot rust kunt komen en voor kinderen een hindernisbaan over het water. Kijk op de website voor meer informatie.

Zeebodempad in Kraggenburg, Flevoland

Een blotevoetenpad van 2,5 km met een aantal rustpunten onderweg. Je begint met een koud voetenbad en loopt over wel 15 verschillende ondergronden (waaronder modder!) die je voeten ‘masseren’. Kijk op de website voor meer informatie.

Fotografie Roman Kraft/Unsplash.com