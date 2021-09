3x leuke adressen in Amersfoort: koffie, kunst en lunch

Amersfoort is naast supercentraal gelegen ook érg mooi. Het doet denken aan een kleinere variant van Utrecht en alleen al vanwege de knusse binnenstad met bijna on-Nederlandse straatjes, zou je er eens naartoe moeten gaan. En doe dan vooral even deze drie adressen aan.

BUUF in de serre

Begin je dag met een koffie bij BUUF in de serre, op een kwartiertje lopen van het centraal station. Misschien heb je geluk en kun je buiten zitten op het terras, maar binnen zitten is ook zeker geen straf. Zodra je hier binnenkomt weet je al dat je iets lekkers bij de koffie gaat bestellen want de taarten lachen je toe. De bediening is erg vriendelijk en er hangt een gezellige, ontspannen sfeer. Een perfect begin van een dagje Amersfoort.

Bekijk hier de Instagram-pagina van BUUF in de serre.

Kunsthal KAdE

Loop vervolgens kriskras door de gezellige binnenstad naar het supermoderne museum Kunsthal KAdE, dat net iets buiten het centrum ligt. Onderweg kom je nog veel meer leuke koffietentjes en winkels tegen. In de Kunsthal zijn wisselende exposities te bekijken en het museum is ruim opgezet, wat het ook erg geschikt maakt om met kinderen te bezoeken.

Het Lokaal

Trek gekregen na je museumbezoek? Ga voor een lekkere lunch of een uitgebreide borrel naar Het Lokaal. Om de hoek bij het museum, dus je hoeft niet ver. Het Lokaal werkt met – je raadt het al – zo veel mogelijk lokale en biologische producten. Deze plek doet een beetje aan als een hippe ‘foodhal’ en als je buiten zit, heb je het idee dat je in een moestuin zit. Een heel gezellige, levendige plek voor een lekkere maaltijd. Vergeet niet ook een kijkje te nemen in de winkel van Het Lokaal en neem wat lekkere streekproducten mee naar huis. Vanaf Het Lokaal is het weer een klein kwartiertje lopen naar het centraal station. Kortom; zo heb je een mooi rondje Amersfoort gemaakt.

Bekijk hier de Instagram-pagina van Het Lokaal.

Tekst en fotografie Merel Wildschut