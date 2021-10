Een slow stedentrip naar het mooie Maastricht

Bij Flow zijn we fan van de ‘slow stedentrip’. Langs bezienswaardigheden rennen om maar zo veel mogelijk van de stad te hebben gezien? Liever niet. We beleven een stad graag écht, zoals die is. Maastricht leent zich heel goed voor zo’n rustig reisje.

Maastricht is voor velen van ons best een eindje weg, en dat maakt de mooiste stad in het zuiden tot een geschikte plek voor een meerdaags reisje. Een trip om de tijd voor te nemen; gun jezelf een fijn logeeradres (klik voor leuke adresjes) en trek er een paar dagen voor uit. Een beter idee nog: plan je stedentripje doordeweeks. Dan is de stad rustiger dan in het weekend en heb je alle tijd en ruimte om Maastricht te ontdekken.

Slow Maastricht, maar zeker niet saai

Een slow stedentrip staat niet gelijk aan een saaie stedentrip. Je hoeft niet bang te zijn dat je je meerdaagse reisje niet gevuld krijgt; er valt veel te doen in deze stad. Flow’s Merel verzamelde een paar originele adressen in Maastricht voor je. Wat denk je bijvoorbeeld van:

een ontbijtje bij Joost & Maartje? Als je bij deze leuke zaak naar binnenstapt ruik je de verse koffie al en word je begroet door de vriendelijke eigenaren. Geen betere start van je dag.

een expositie in het Fotomuseum aan het Vrijthof? Dit museum is altijd up-to-date en wanneer je ook gaat, er is iets moois te zien.

lekker lokaal lunchen bij de Brandweerkantine? Dit is een heuse hotspot bij de bewoners van Maastricht. Niet zo gek ook, want de voormalige kazerne is een te gekke en authentieke locatie.

een workshop volgen bij de Glazerij? Altijd een fijne break: iets creatiefs doen. Bij deze studio maak je je eigen moderne glas-in-loodcreatie. Heb je meteen een mooi aandenken aan je reisje.

vintage shoppen in de Rechtstraat? Voor de liefhebbers van boetiekjes en speciale vintage vondsten.

een bezoekje aan de winkel van de Maastrichtse kledingontwerper Lena Berens? Lokaler wordt het niet.

een rondje cultuur snuiven bij Marres Huis Voor Hedendaagse Cultuur en daarna neerstrijken in Marres Kitchen, waar je kunt genieten van Mediterrane gerechten?

de dag afsluiten met een film bij het mooiste filmhuis van Maastricht: Lumière? Dit kan natuurlijk ook een fijne middagactiviteit zijn.

Maastricht even uit

Heb je geen zin om de hele dag in de stad te zijn en heb je behoefte aan natuur? Vanuit het stadspark wandel je in tien minuten de St. Pietersberg omhoog, het omringende natuurgebied in. Een tip: ontdek de ENCI groeve via deze wandeling (de gele paaltjes route) of verken onder andere Fort Sint Pieter via deze beleefwandeling.

Verspreid je energie en aandacht

Bovenstaande hoeft natuurlijk niet allemaal op één dag. Dat is het fijne van een meerdaagse trip; je kunt je energie en aandacht makkelijker verspreiden. Hoe vaak we na een stedentrip wel niet thuis zijn gekomen met de gedachte ‘nu heb ik een vakantie nodig om hiervan bij te komen…’. Dat kan toch niet helemaal de bedoeling zijn?

Laat je reisgids maar thuis

Maastricht is niet alleen een stad waar heel veel te beleven valt, het is ook een prachtige stad om rustig doorheen te wandelen en eens echt goed te bekijken. Let op de gevels van de eeuwenoude panden, de kleuren, hoe het licht in de straten valt, de kleding van de mensen die je tegenkomt; misschien vind je dat alles eigenlijk wel inspirerender dan welke bezienswaardigheid uit een reisgids dan ook.

Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met onze partner bezoekmaastricht.nl.

Tekst Merel Wildschut Fotografie eighty8things & Hugo Thomassen