3 tips om je creatieve proces aan te wakkeren (uit onze podcast met Barbara Tammes)

In onze Tijd voor de Geest-podcasts vertellen kunstenaars, fotografen en andere creatieven hoe ze omgaan met hun (soms onrustige) geest. Deze keer: Barbara Tammes deelt haar tips om het creatieve proces in je brein onder de loep te nemen.

Je bent misschien bekend met de volgende uitdrukkingen: Laat je geest dwalen. Creativiteit kent geen grenzen. Denk out of the box. Laat je gedachten de vrije loop. In bijna alle creatieve workshops komen ze terug. Denken we aan creativiteit en het proces daarbij, dan denken we algauw aan deze uitdrukkingen.

De podcastaflevering met copywriter, illustrator en conceptdenker Barbara Tammes doet je wenkbrauwen daarom wellicht fronsen. Op een aantal punten staat haar creatieve aanpak haaks op conventionele ideeën daarover. Ze deelt flink wat tips en mindhacks van eigen stal. Zo kunnen de volgende drie tips je misschien alvast inspireren om je creatieve proces onder de loep nemen.

1. Beperk jezelf, juist dan word je creatief

In je creatieve proces kan de ‘alles is mogelijk’ of ‘alles mag’ gedachtegang best verlammend werken. Als je het omdraait: ‘nee, helemaal niet alles mag’, of als je jezelf maar twee uur de tijd geeft om een resultaat te behalen, maak je het speelveld kleiner.

Je bakent het speelveld af door een duidelijke vraag te stellen en te fantaseren over de uitkomst. Je geeft je hersenen hiermee de opdracht: ga voor mij aan het werk en kom met iets terug. Overigens is het volgens Barbara belangrijk om in je comfortzone te blijven wanneer je hersenen voor je aan het werk zijn. Door out of the box te denken, raakt je geest versnipperd en gaan je gedachten alle kanten op.

2. Heb vertrouwen

Kom je binnen het speelveld dat je jezelf hebt gegeven niet tot een oplossing? Schiet niet in de stress, maar heb vertrouwen dat er iets goeds voortkomt uit jouw creatieve proces. Sleutel vervolgens aan de vraag die je aan het begin van het proces hebt geformuleerd, door die nog kleiner en beperkter te maken.

Tip 3. Omarm een slecht idee

In het creatieve proces bestaan er geen stomme ideeën. Luister dus niet naar die innerlijke criticus, maar laat je hersenen in alle rust hun werk doen. Barbara geeft aan dat het uitspreken van een slecht idee je verder brengt: het geeft richting aan je denken en brengt je naar een betere oplossing. In je hoofd kom je soms eerst het slechte idee tegen en daarna het goede.

Ben je benieuwd naar alle tips en tricks van Barbara Tammes? Bijvoorbeeld hoe je het creatieve proces speels en luchtig houdt? Je kunt de podcastaflevering hier beluisteren.

Over de podcastserie Tijd voor de Geest

In de podcastserie Tijd voor de Geest, die we ontwikkelden samen met Museum van de Geest in Haarlem, komen onder andere kunstenaars, schrijvers, illustratoren, wetenschappers en fotografen aan het woord. Zij geven ons inzicht in de werking van hun creatieve brein. Hoe komen zij op ideeën, hoe gaan ze om met alle prikkels in het dagelijks leven, hoe brengen ze hun geest tot rust, en loopt het ook weleens spaak daarboven – en wat doen ze dan? Hun verhalen verschaffen inzicht hoe we onze creativiteit optimaal kunnen benutten.

