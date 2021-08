3x mooie prints, illustraties en kaarten

Af en toe is het leuk om jezelf of iemand anders op een kaartje, poster of mooie print te trakteren. We delen een aantal van onze favorieten.

Atelier Aha

Anouk deelt kleurrijke illustraties op haar Instagram-account @atelier_aha. Van een ontbijtje met aardbeien en taart tot een fleurige zon. Van alles kom je tegen. De prints zijn te koop in verschillende formaten. En leuk nieuws: sinds kort is er een ook een modecollectie met de prints van Anouk. Zo kun je shinen in een wel heel origineel jasje, broek of blouse.

Neem een kijkje op de website of Instagram-pagina van Atelier Aha.

Lottie Liggins

Wij vinden het fijn om even rond te neuzen op het Instagram-account van Lottie. Ze maakt van oude foto’s namelijk nieuwe kunstwerken. Met borduurgaren bewerkt ze de kiekjes: met bloemen en verschillende teksten in allerlei kleuren.

Bekijk de Instagram-pagina of de webshop van Lottie.

Lovely Envelopes

Fotograaf Tina Sosna werkt regelmatig samen met Flow. Zo maakte ze onder meer de foto voor op de voorkant van onze Vakantiebox. Maar naast dat ze fotografeert, maakt ze ook kaartjes met allerlei illustraties, die ze met veel liefde inpakt.

Neem een kijkje op de Instagram-pagina en website van Lovely Envelopes.

Tekst Rachel Vieth