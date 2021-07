Boekentip: Slow living – basisboek voor een creatief en simpel leven

Meer aandacht en minder haast. Deze waarden vind je terug in Slow living. Een boek voor een creatief en simpel leven.

In het boek vind je allerlei onderwerpen, allemaal hebben ze te maken met het ‘meer met je handen doen’ en langzamer leven. Zo lees je bijvoorbeeld hoe je een eigen boekenclub begint, ontdek je verhalen van jonge, inspirerende makers en kom je erachter hoe je zelf kaarsen, papier of zeep maakt. We spraken met maker Eva Krebbers over haar boek.

Je boek heet Slow living. Waarom is het belangrijk voor jou om langzamer te leven?

“Laat ik vooropstellen dat ik zelf ook nog lang geen kampioen ben in het langzamer leven, hoor. Ik laat me nog geregeld meeslepen door de ratrace en de digitale verleidingen van deze tijd. Maar ik merk inmiddels wel aan mezelf wanneer ik het nodig heb om bewust een stapje terug te doen. Ik heb bepaalde keuzes gemaakt waardoor het makkelijker voor me is om die slow living lifestyle te hanteren. We zijn verhuisd van de drukke stad naar het platteland, waar ik veel tijd doorbreng in de (moes)tuin en de natuur. Dat alleen al brengt je veel dichter bij de kern en de seizoenen. Er staat zo veel prachtigs in de tuin, en inmiddels leer ik steeds beter wat ik allemaal kan doen met die planten en bloemen die daar groeien.”

Wat heeft het langzamer leven je tot nu toe gebracht?

“Ik vind het ontzettend rustgevend om eerst met m’n rieten mandje door de tuin te struinen, om bijvoorbeeld paardenbloemen te plukken waar ik vervolgens lapjes stof mee verf om een feestelijke slinger van te maken. Wanneer ik die slinger dan ophang, voel ik me trots; dat heb ik zelf gemaakt, ik weet precies waar alles vandaan komt, en het maakt ons huis mooier. Ik word daar gelukkiger van dan wanneer ik die tijd had besteed aan Netflix.”

Hoe ontstond het idee om het boek te maken?

“Ik was in de zomer van 2019 in een prachtige boekenwinkel in Engeland en werd heel hebberig van een mooi boek over ‘verven met planten’. Daarnaast stond een exemplaar over ‘wildplukken’, en uiteindelijk had ik een flinke stapel boeken die ik allemaal wilde hebben. Voordat ik ging afrekenen realiseerde ik me, dat ik misschien uit ieder boek één ding zou maken. Waarom bestond er geen boek waarin de basis van al die interessante disciplines was gebundeld? Ik legde de stapel boeken terug en besloot om zo’n boek zelf te gaan schrijven.”

Inmiddels is er al een tweede druk en een Duitse versie van verschenen. Waarom en voor wie heb je het boek gemaakt?

“Ten eerste omdat het altijd al mijn droom is geweest om ‘ooit nog eens’ een boek te schrijven, zoals bij velen waarschijnlijk. Ik merkte dat ik ontzettend veel energie kreeg van het idee van dit boek (bij mij altijd een teken dat ik zo’n idee ook werkelijkheid wil laten worden). Ik werkte het idee uit, stuurde het naar verschillende uitgevers en hoorde nooit meer iets. Ik besloot nog één uitgeverij te proberen, en dat was Uitgeverij Snor. The rest is history. Een tweede, iets minder egoïstische, reden om dit boek te maken, is dat ik een nieuwe generatie wil laten zien dat het je veel kan brengen om zelf te creëren met je eigen handen. Het is rustgevend, waardevol en zelfs meditatief. Daarnaast staan er ook hoofdstukken in het boek over hoe je een leesclub kunt oprichten, en je eigen tradities kunt maken. Leef je eigen leven, en probeer niet te voldoen aan alle verwachtingen; ook dat is Slow living. Daarom heb ik ook veel jonge, inspirerende makers en ambachtslieden geïnterviewd over wat deze levensstijl hen brengt. Want ik denk dat we allemaal wel toe zijn aan iets meer rust, bewustzijn en natuur in onze levens.”

Tekst Rachel Vieth Fotografie Tumbleweed & Fireflies Photography