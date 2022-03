Borduren over foto’s en oude kaarten #2: steken leren

Zin in iets met je handen doen zonder dat het ingewikkeld is? Probeer eens te borduren over foto’s en oude kaarten. Ellen Nij Bijvank zocht uit hoe je het beste te werk kunt gaan en deelt deze week haar inzichten.

Eenvoudige borduursteken zoals de stik- en kruissteek gaan me lukken. Voor bloemetjes en de ingewikkelder technieken als het Franse knoopje kijk ik eerst wat filmpjes op YouTube. Daarnaast word ik op weg geholpen door de Embroidery Bingo-video’s op het Instagram-account van de Amerikaanse Jessica Long (@jessicalongembroidery).

Deborah van der Schaaf, die voor het Flow Book for Paper Lovers diverse foto’s bewerkte met naald en draad: “Het is slim om meteen te kijken of een steek geschikt is voor werken op papier. Zo lukte het me niet om een hele vorm te vullen met draad zoals ik op stof zou doen. Al die gaatjes zo dicht bij elkaar scheuren snel door. Gaandeweg leer je vanzelf de beste aanpak. Ontstaat er toch ergens een te groot gat, dan plak je dat gewoon op de achterkant dicht met wat schilderstape.”

Het hoeft niet perfect

Nog een advies: knip een kruissteekpatroon uit, leg dat op de foto en prik dan de gaatjes voor de kruisjes door beide lagen heen. Zo krijg je een mooi strak grid. Al is het niet erg als er soms een steekje verkeerd uitpakt, zegt Deborah. “Er mogen best oneffenheden in zitten. Het is juist leuk als je ziet dat het handwerk is.”

Ik heb inmiddels de smaak te pakken en vind het echt leuk om te doen. In de kringloopwinkel duik ik nu steeds vaker de kaartenbak in op zoek naar vintage ansichtkaarten. Uit tijdschriften scheur ik mooie afbeeldingen om later mee aan de slag te gaan.

En als ik een foto zie, denk ik meteen wat ik er met een simpel borduurdraadje aan kan toevoegen. Wie weet hangt er straks mijn eigen, perfect imperfecte kunstwerk in het nieuwe huis.

Meer lezen

Tekst Ellen Nij Bijvank Fotografie Mel Poole/Unsplash.com