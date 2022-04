Borduren over foto’s en oude kaarten #3: laat perfectionisme los

Zin in iets met je handen doen zonder dat het ingewikkeld is? Probeer eens te borduren over foto’s en oude kaarten. Ellen Nij Bijvank zocht uit hoe je het beste te werk kunt gaan en deelt deze week haar inzichten.

Borduren blijkt een enorm rustgevende bezigheid. Eenmaal aan het borduren vergeet ik de tijd en eigenlijk alles om me heen. Hoe werkt dat? Waarom kun je die eindeloze gedachtestroom zo goed stilzetten door iets met je handen te maken?

Omdat handwerken niet alleen afleidt van dagelijkse beslommeringen, maar ook lichaam en geest kalmeert, blijkt uit een Brits onderzoek van een tijd terug dat is gepubliceerd in het British Journal of Occupational Therapists.

Door de ritmische stroom van bewegingen gaan je bloeddruk en hartslag omlaag en ontspan je. In 2018 bleek uit een Fins onderzoek dat handwerken niet alleen stress vermindert, maar ons ook in staat stelt ‘veilig te falen’. Je kunt wat je hebt gemaakt immers altijd herstellen of verbeteren, iets wat niet voor alles in het leven geldt. En dus zou het je zelfvertrouwen en eigenwaarde vergroten.

Iets nieuws leren is spelen

Borduren op papier is nieuw voor me en ik merk dat ik er energie van krijg. Handwerkprofessional Saskia de Feijter, die tot voor kort eigenaar van de winkel Ja, Wol in Rotterdam was en nu de online community Ja, Wol runt, herkent dat.

Ze vergelijkt het met een nieuwe bril: “Er gaan werelden voor je open waarvan je niet wist dat je ze nodig had. Maar het is niet altijd makkelijk om iets nieuws te leren. Ons perfectionisme zit ons vaak in de weg. Daarom zou ik willen zeggen: gewoon doen. Zonder oordeel over hoe je werk eruitziet. Probeer te focussen op hoe je je voelt. Een beginner zijn in iets is spelen, niet presteren. En: je kunt beter worden in beginner zijn. Hoe vaker je jezelf toestaat iets nieuws te leren, hoe beter je in leren wordt.”

Fotoborduurtips

Maak een kopie als je op een dierbare foto wilt borduren waarvan maar één exemplaar bestaat. Kopieer op 170 grams mat papier. Schets eerst (globaal) wat je waar wilt borduren. Dat kan in Photoshop of met potlood op je foto. Prik gaatjes voor met een scherpe naald of priem, altijd van voor naar achter. Hecht de draad niet aan en af met een knoopje, maar plak de uiteinden aan de achterkant vast met wat tape. Trek de draad nooit strak aan, want dan scheurt het papier. Ontstaat er toch een scheurtje of te groot gat, plak het dan aan de achterkant dicht met schilderstape.

Meer lezen

Tekst Ellen Nij Bijvank Fotografie Mel Poole/Unsplash.com