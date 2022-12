Brieven schrijven: waarom het een goed idee is om er (weer) mee te starten

Met alle snelle communicatie van nu, herwint de handgeschreven brief aan charme. Leuk idee om mee te beginnen?

Even een appje sturen of een reactie achterlaten op iemands socialmedia-account, al is het maar een emoji uit het gesuggereerde rijtje van meest gebruikte tophits: het is zo gepiept en ideaal om de dagelijkse communicatie op gang te houden. Toch een gevoel van contact, ook al is het wat vluchtig.

Tja, wie heeft er elke dag uren de tijd om te bellen met vrienden en familie? Maar als vluchtigheid het kenmerk wordt van elk persoonlijk contact, gaat er ook iets verloren. Weliswaar zijn we op de hoogte van gebeurtenissen op het exacte moment dat ze plaatsvinden, maar het gewogen oordeel ontbreekt eraan – en dus ook het perspectief dat eruit voortkomt.

Sommige dingen zijn nu eenmaal belangrijker dan andere. Een schattig kattenfilmpje op social media raakt altijd doel, maar is niet hetzelfde als een oude zwart-witfoto waar ‘Papa, ik mis je’ overheen is getypt, vooral niet voor degene die het plaatst. Toch maakt dat voor het langsscrollen weinig verschil: als online vriend stuur je in beide gevallen een hartje en daar blijft het bij.

In een brief kun je meer kwijt

Voor het ware napraten, doordenken en meevoelen is daarom een ander communicatiemiddel beter geschikt: de brief. Die hoeft niet met de hand geschreven te zijn – al heeft dat zeker de meeste charme – een lange mail heeft ongeveer hetzelfde effect.

Anders dan de vluchtige virtuele high five, biedt een brief de kans om verslag uit te brengen, met andere ogen ergens op terug te kijken, theorieën te testen, diepere gevoelens uit te spreken en overtuigingen te delen. Het figuurlijke gewicht van een brief zit in de moeite die hij kost om te schrijven, en de vergelijkbare moeite om een waardig antwoord terug te sturen.

Dat is ook waarom brieven van schrijvers vaak het bundelen waard zijn. Dus wil je beter leren schrijven, dan is het een perfecte oefening, zeggen ze bij Schrijvenonline.org. Daarnaast hebben brieven nóg een mooie bonus. Want al zijn foto’s van enorm-­groot-geworden kinderen makkelijker aan een mailtje te hangen: wie een glanzende veer of een gedroogd bloemetje mee wil sturen, is toch het beste af met gevouwen papier in een envelop.

Tekst Christine van der Hoff Illustratie Léa le Pivert/Unsplash.com