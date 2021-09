Chris Lily James maakt in opdracht persoonlijke schilderijen en tekeningen

Chris Lily James ontdekte door een quote in Flow dat ze haar dromen moest volgen. Ze maakte van haar liefde voor schilderen en tekenen haar werk als The Art of gifting. Ze vertelt erover in Flow 8.

Wat ben je aan het doen?

“Ik teken het café waar iemand een eerste date heeft gehad met zijn of haar geliefde. Ik hoor dan vaak meteen het romantische verhaal van die avond en dat is zo leuk. Maar dat is niet het enige: van huizen, tot portretten en van dieren tot aan een ‘map of life’, waarbij ik bijvoorbeeld een kaart van een woonplaats vul met allerlei belangrijke zaken, mijn opdrachten zijn elke keer weer anders.

De onderwerpen die ik teken, zoals bijvoorbeeld de portretten, zijn vaak heel persoonlijk voor mensen. Mijn werk is heel afwisselend: ik schilder en teken, maar houd daarnaast ook mijn website bij, doe de marketing en schrijf teksten – ik ben gelukkig met het werk dat ik nu doe.”

Hoe ben je begonnen met The Art of Gifting?

“Mijn contract als brandmanager bij een designbureau werd niet verlengd. Omdat we in een lockdown terechtkwamen en ik niet meteen een nieuwe baan kon vinden en ik niet zoveel te doen had, begon ik met tekenen en schilderen.

Ik schilderde eerst mijn hond en zoontje en realiseerde me toen dat het best goed gelukt was. Vervolgens las ik een quote in de Flow-kaartjeskalender: ‘Als je twijfelt of je iets wel of niet moet doen, vraag je dan eens af wat het je kost als je er ja op zegt’. Met die gedachte in mijn achterhoofd maakte ik een Instagramaccount aan waar ik foto’s van mijn kunstwerken op plaatste. Al snel groeide het aantal volgers en opdrachten.”

Heb je altijd al geschilderd en getekend?

“Als klein meisje heb ik een keer schilderles gehad en dat vond ik heel leuk. Maar in de afgelopen jaren heb ik maar drie schilderijen gemaakt. Ik heb een tijdje in Antwerpen gewoond en weet nog wel dat ik een schilderij van Monet had nagemaakt: het was een tweeluik van een man en een vrouw. Het schilderij zette ik bij het vuilnis neer omdat ik het zat was: ik had er inmiddels al veel te lang naar gekeken. Maar twee voorbijgangers pakten allebei een deel van het schilderij en gaven mij ieder tien euro. Wow, ik heb kunst verkocht, dacht ik verbaasd. Nu ik weer schilder, denk ik nog wel eens aan dat moment terug.”

The Art of Gifting, waar komt die naam vandaan?

“Ik woonde een tijdje in Amerika en op het festival Burning Man kwam ik een soort ‘tien geboden’ tegen: een daarvan was ‘the art of giving’. De regel op dat festival was dat je een cadeautje meebracht voor iemand anders op het festival, maar dat diegene je niet iets terug mocht geven. Ik vond dat zo’n mooi concept dat ik het heb verwerkt in de naam van mijn bedrijf. Want geven is leuker dan krijgen.”

Tekst Rachel Vieth Fotografie Chris Lily James