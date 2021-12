Creatieve cadeautips: dit geeft de Flow-redactie graag (10x)

Het is best lastig om jaar in, jaar uit met een fijn en origineel cadeau-idee te komen. Ter inspiratie deelt de Flow-redactie tien creatieve cadeautips. Extra handig: ze zijn voor elke gelegenheid bruikbaar.

Irene Smit, creative director: “Ik zal het maar meteen bekennen: ik ben erg slecht in het geven van cadeaus. Op het laatste moment denk ik vaak: o ja ik moet een cadeau meenemen, en dan is er geen tijd meer om na te denken en iets moois te kopen. Ook heb ik vaak het idee dat iedereen al zo veel heeft, en mensen van meer spullen niet per se gelukkig worden. De oplossing: ik geef en vertel dat ik iets met diegene ga ondernemen. Ik trakteer op een etentje, lekkere lunch of een dagje sauna of middagje naar een stad inclusief museum. Wel zorg ik dat ik dit ook echt doe: ik maak de afspraak zo snel mogelijk concreet en zeg dus: ik trakteer je op een etentje en app morgen wat opties door voor data.” Petra Kroon, vormgever: “Ik vind het fijn om een cadeau te geven waar geschiedenis aan verbonden zit. Nu mijn ouders ouder worden bijvoorbeeld, merk ik dat ze het heerlijk vinden om terug te keren naar een plek waar ze vroeger vaak kwamen. Voor de verjaardag van mijn vader hebben mijn zusje en ik hem een dag meegenomen naar Texel. We zijn langs allerlei plekken geweest waar hij geschiedenis heeft. Dit was voor ons alle drie een heel bijzonder cadeau en is een mooie herinnering geworden.” Rachel Vieth, online editor: “In plaats van weer een boek of sokken voor mijn vader, gaan we nu vaak ergens koffie drinken met een lekker taartje erbij. Erg gezellig om te doen én leuk om op terug te kijken.” Elmay Claassen, huisdichter: “Maak een ‘cadeaukast’ in je huis. Steeds als je iets speciaals tegenkomt in de winkel of online, koop je het gewoon en stop je het in je kast. Als er dan iemand jarig is, haal je daar iets uit. Zo heb je altijd een voorraad en zit je niet in de stress over je cadeau. En: het is vaak origineler dan wanneer je last minute nog iets moet scoren.” Elmay Claassen, huisdichter: “Maak zelf iets. Een gedicht, een schilderij, wat dan ook. Laat het idee los dat een cadeau altijd geld moet kosten. Extra tip: gebruik voor het inpakken geen cadeaupapier, maar oude kranten of tijdschriften. Lekker duurzaam!” Ilse Savenije, coördinator online & projecten: “Een fijn cadeau om te geven is een (stads)wandeling langs cafés en restaurantjes, waarbij je vooraf een (soort van) route uitstippelt en gaat lunchen, koffie drinken, ijs eten of hapjes bestelt op plekjes onderweg. Voor de verjaardag van een vriendin had ik een wandeling bedacht door Amsterdam-West, waarbij ik vooraf wat info had opgezocht over buurten en parken in dat stadsdeel. Heel gezellig.” Marjolijn Polman, coördinator beeld & rechten: “Toen mijn moeder afgelopen zomer 65 jaar werd, wilden mijn zus en ik iets speciaals voor haar doen. Aangezien we door de omstandigheden (corona) geen feest konden geven, moesten we iets anders bedenken. Om toch iedereen erbij te betrekken, hebben we gevraagd of ze een brief wilden schrijven met daarin een herinnering of anekdote. De brieven liet ik naar mijn huis sturen en hebben we in een houten doosje gestopt waar we de eerste letter van haar naam op hebben laten graveren. Mijn moeder superverrast en ontroerd, ze had het niet verwacht. Wat mensen schreven liep heel erg uiteen, maar wat ze allemaal gemeen hadden, is dat we ons op papier blijkbaar toch kwetsbaarder en opener durven op te stellen.” Bente van de Wouw, online editor: “Ik brei rond kerst altijd cadeautjes voor vrienden en familie. Zo gaf ik een vriendin vorig jaar een paar wollen sokken en maakte ik dit jaar voor mijn moeder een wollen trui.” Maaike Beekers, managing editor: “De laatste tijd hecht ik steeds meer aan het geven (en krijgen!) van ervaringen. Samen naar een concert in de buurt, een sloep huren, feestelijk lunchen bij iemand thuis, een workshop doen of overnachten in een boshuisje. Het hoeft niet ingewikkeld te zijn, juist niet, maar tijd doorbrengen met mensen die je graag ziet, is leuker dan welk cadeau dan ook.” Sara Assarrar, freelance journalist: “Ik vind het heel fijn om een dagje wellness cadeau te doen aan mijn moeder, zussen, nichtjes, vriendinnen en vriend. Het is heerlijk om samen te ontspannen en goed bij te kletsen. Lekker de hele dag zonder telefoon en echt even een op een aandacht. Handig: meestal vind ik een fijne deal op een van de vele veilingwebsites.”

Samenstelling Sara Assarrar Fotografie Klara Vernarcova/Unsplash.com