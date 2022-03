Creatieve verbondenheid #2: Olga Shtonda

Caroline Buijs is managing editor bij Flow. Ze coördineert alle creatieve producten en papergoodies en heeft veel contacten met illustratoren over de hele wereld. In deze serie blogs laat ze zien wat creatieven wereldwijd doen om hun stem te laten horen en elkaar te steunen.

“Alsjeblieft, wees niet stil,” schrijft de Oekraïense illustrator en animator Olga Shtonda uit Kharkiv onder een van haar Insta-posts. “Elk woord en elke actie doet ertoe.” Olga is een van de illustratoren die bij de ‘Pictoric Illustrators Club’ in Oekraïne hoort, een gemeenschap die sinds 2014 bestaat en onder meer exposities organiseert om illustratoren uit Oekraïne onder de aandacht te brengen. Maar de onschuld is er momenteel wel vanaf, mailt de organisatie. “Illustraties zijn nu vooral een vorm van actie en verzet en bedoeld om de wereld te laten weten wat er gaande is in Oekraïne.”

Wat kunnen wij doen?

Wat kun je doen om te helpen? Je zou bijvoorbeeld illustraties van de makers kunnen delen via je socialmediakanalen. Denk bijvoorbeeld aan bovenstaande illustraties van Olga Shtonda. Zij was tijdens het uitbreken van de oorlog toevallig net in Mexico. “Mijn ouders zijn blij dat ik veilig ben in Mexico, maar ik zit hier met een zwaar gemoed. Terwijl ik hier naar een vreedzame lucht kijk, moeten zij de horror van de oorlog aanschouwen.”

Onder meer in Budapest, Lublin en Cannes werden al exposities georganiseerd om de oorlog onder de aandacht te brengen. Verschillende voorbeelden hiervan kun je bekijken op het Instagram-account van Pictoric.

Tekst Caroline Buijs Beeld Olga Shtonda