5 Instagramaccounts met gedichten, woorden en versjes

Woorden kunnen vaak zoveel zeggen. Soms kun je ze alleen zelf moeilijk vinden. We zochten 5 Instagramaccounts voor je uit met mooie gedichten, versjes en zinnen.

De muze van Suze

Suze maakt gedichtjes over het dagelijks leven, situaties die ons een lach of traan bezorgen en die ons persoonlijk raken. Wij vinden ze een feestje om cadeau te geven, op te sturen naar iemand of in te lijsten. Wil je het nog persoonlijker maken? Kies dan voor een gedichtje die speciaal voor jou op maat wordt gemaakt.

De versjes van De muze van Suze vind je op haar Instagram.

Elmay Claassen

De gedichtjes van Elmay zijn lief en herkenbaar. Ze maakte onlangs samen met @klijnekrabbels een eigen kaartencollectie met een combinatie van poëzie en illustraties. Op haar Instagram deelt ze, volgens ons, mooie woorden die je kunt sturen naar iemand die je lief is.

De versjes van Elmay Claassen vind je op haar Instagram.

Cmr rijmpjes

De rijmwoorden van Cmr rijmpjes worden regelmatig gedeeld. Als je de woorden zelf niet weet te vinden schrijft zij je voor op. Persoonlijke berichtjes, verhalen die bij het leven horen of een actueel onderwerp. Ze weet het allemaal te vangen in woorden. Je kunt een (op maat gemaakt) gedichtje bestellen op een kaartje in een gouden lijstje.

De versjes van Cmr rijmpjes vind je op haar Instagram.

Bij Mar

De teksten van Mar omschrijft ze zelf als klein en gevoelig, maar niet zwaar. Met haar eigen bijzondere handschrift maakt ze posters en kaarten die je bij haar kunt laten maken. Ze schrijft over haar eigen ervaringen als moeder, maar ze vindt haar inspiratie ook door om zich heen te kijken en te luisteren.

De versjes van Bij Mar vind je op haar Instagram.

Little universe

Britt maakt kleine gedichtjes in combinatie met illustraties van Marjolein (@Stylenootnl). Ze heeft ze samengebracht in twee gedichtenbundels. In Poëzie in de chaos en Een bundeltje licht vind je korte gedichtjes over het leven, de natuur en woorden om gelukkig van te worden.

De versjes van Little universe vind je op haar Instagram.

We schreven al eerder over de troostende gedichten van @hartkamers.

Tekst Rachel Vieth Fotografie @demuzevansuze @little_universe.nl