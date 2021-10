Activisme en kunst: de wilde dieren van Goodness Gang

Kunst heeft de bedoeling ons te raken. En als dat gebeurt, is de stap klein om ons in te zetten voor datgene. Activisme en kunst zijn dan ook verbonden. Een schilderij, illustratie, tekst of grafisch werk dat een bepaalde snaar raakt, kan ons bewegen om ons voor dit doel in te zetten en verandering te creëren. En zo maken we via kunst de wereld een beetje beter.

Kunst en activisme

Designers Joëlle Wehkamp en Aniek Bartels werken, naast hun individuele creatieve werk, ook als duo Goodness Gang. Goodness Gang is een positieve beweging die wil bijdragen aan een betere wereld en behoud van de natuur. Met kleur, tekenen, schilderen, humor, natuur en heel veel dierenitems als kaarten, posters en tasjes proberen ze dit te bereiken.

Wat is de boodschap die jullie via je kunst willen uitdragen?

“Let’s save the whole wild world! Wij maken ons namelijk zorgen over de natuur en vonden het daarom de hoogste tijd om ook een steentje bij te dragen aan een betere wereld. Want het liefst willen we dat de wereld blijft bloeien en groeien. Dit doen we door eerlijke producten te maken met leuke, grappige en handgemaakte dierenillustraties, waarvan we een deel van de opbrengst doneren aan Natuurmonumenten. Daarnaast proberen we op een leuke manier aandacht te vragen voor de natuur op onze social kanalen. Hier vind je een leuke mix van feitjes, mooie quotes en illustraties over de natuur. Waarvan we hopen dat deze beelden iedereen op een fijne manier inspireert om ook beter voor onze aarde te zorgen.”

Wat is het gevoel dat jullie willen creëren met je werk?

“We hopen dat iedereen door onze ontwerpen geïnspireerd raakt om ook meer bezig te zijn met de natuur. En dat ze dit vooral ook aan hun kinderen doorgeven. Onze illustraties zijn handmade en heart made op een naïeve, speelse en leuke manier. We hopen dat onze dieren je laten glimlachen. We maken al onze illustraties met verf en potloden. We vinden het fijn om in een tijd waarin bijna alles digitaal wordt gemaakt, onze ambacht uit te blijven voeren. We vinden dat handgemaakte illustraties een tikkeltje meer liefde en zorg uitstralen.”

Kunnen jullie feedback herinneren over de impact van jullie werk?

“We krijgen vaak leuke reacties op onze illustraties, het maakt onze volgers blij. Van ‘cute’ tot ‘Kunnen we niet samen iets leuks gaan doen?’. En soms komen daar mooie samenwerking uit voort. We zijn momenteel in gesprek met verschillende partijen.”

Tekst Nina van Hilst Fotografie Goodness Gang