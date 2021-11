De Portugese Vânia is stofkunstenaar

Vânia Oliveira woont vlak bij Sintra, in Portugal. In haar studio aan huis werkt deze stofkunstenaar aan bijzondere wandkleden. Ze vertelt erover in de Klein Geluk Box.

Wat ben je aan het doen?

“Ik ben een kleine tentoonstelling aan het voorbereiden, ik werk aan een interieurproject én ik heb enorm veel ideeën voor een aantal nieuwe wandkleden die ik in een galeriewinkel ga verkopen. Van tevoren weet ik nooit precies hoe een nieuw werk eruit gaat zien. Al doende zet ik op een gegeven moment mijn ­hersenen uit en werk ik vanuit mijn gevoel. Dat vind ik zo leuk aan het werken met je handen: dat moment dat je in een soort trance raakt. Mijn beste werken maak ik als ik ze gewoon laat ontstaan.”

Hoe maak je je wandkleden?

“Ik gebruik ­traditionele technieken die ik op een innovatieve manier toepas. Meestal weef of macramé ik mijn kleden, maar ik werk ook met de smyrna- of punch needle-techniek.”

Heb je een vast werkschema?

“Nee, ik ben een chaotische kunstenaar. Het is geen ­kwestie van een knopje aanzetten en beginnen. Ik moet in een bepaalde stemming komen en vaak duurt het even voordat ik daar in zit. Bij het soort werk dat ik maak, is het belangrijk om de tijd te nemen. Het is erg trage kunst; ik kan zomaar een maand of twee bezig zijn met een tapijt. We zijn vaak zo gewend dat alles in hoog tempo gebeurt. Maar als ik aan het werk ben, moet ik mijn gedachten wel loslaten en me laten meevoeren met het ritme.”

Wat is je grootste uitdaging?

“Dat privé en werk zo in elkaar overlopen, vind ik soms lastig. Ik ben geobsedeerd door mijn werk en besteed er elk vrij uur aan. Daardoor heb ik het eigenlijk altijd druk. Ik kan niet eens een film kijken zonder verder te werken aan een project. Met mijn laatste werk was ik drie weken non-stop bezig: tien tot twaalf uur per dag en ook ’s nachts werkte ik door. Ik heb een studio aan huis, maar ik denk er nu over om ergens een ruimte te huren. Hopelijk wordt de grens tussen werk en thuis dan wat duidelijker.”

Je noemt jezelf een draadjager. Wat bedoel je daarmee?

“Ik koop alleen wol en touw van Portugese producenten en probeer ook zo veel mogelijk tweedehands materiaal te kopen. Ik hou van het verhaal achter lokaal gekochte of vintage producten. En ik vind het fijn om spullen te gebruiken die er al zijn, maar die niemand meer wil hebben of waarvan mensen niet weten wat ze ermee kunnen. Op heel verlaten plekken heb ik de prachtigste natuurlijke materialen gevonden. Maar inmiddels heb ik al zo veel verzameld dat ik ben gestopt met jagen. Ik wil eerst gebruiken wat ik al heb.”

Interview Jeanette Jonkers