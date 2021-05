De surreële collages van @stolenpainting

Flow’s coördinator beeld & rechten Marjolijn (ook wel bekend als onze beelddetective) spoort de mooiste plaatjes op. Deze keer: de collages van @stolenpainting.

Robyn van @stolenpainting deelt via haar Instagram-pagina en Etsy de mooiste surreële collages met ons, vaak samengesteld met beelden uit de jaren veertig en vijftig. Zo zien we een vrouw die haar bed opmaakt midden tussen de rozen. En een vintage bank aan een beekje met op de achtergrond de bergen. We zien een oude tram onder een gigantische volle maan en een postkantoor dat fungeert als boomhut.