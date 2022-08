Een kijkje in de journal van… illustrator Chiara Celini

Lege pagina’s vullen met verhalen, knipsels, foto’s en tekeningen. Werken in een journal kan heel ontspannend zijn. Verschillende mensen gingen je al voor, ze delen een aantal van hun pagina’s. Deze keer: illustrator Chiara Celini.

Wat maakt het werken in een journal zo fijn?

“Voor mij voelt het schetsen in een journal als mijn ‘little brain dumpzone’. Ik heb moeite om los te komen en te experimenteren met mijn illustratieve werk. Het werken in journal en het vastleggen van normale dagelijkse gebeurtenissen door middel van schetsen, maakt mijn geest vrij om me te concentreren op andere taken, terwijl het me de creatieve vrijheid geeft om er een rommeltje van te maken als ik dat wil.”

Wat maak je allemaal in je journal?

“Van alles en nog wat. Ik houd van mensen kijken (niet zo creepy als het klinkt). Mensen zijn een groot deel van mijn werk, dus het observeren van gedrag, mode en culturen is mijn vorm van ‘onderzoek’. Het heeft me geholpen dingen te maken waar mensen zich gemakkelijk in kunnen vinden. Ik houd er ook van om kleuren uit te proberen en combinaties te testen voordat ik me op een project of een nieuw schilderij stort.”

Waarom ben je ermee gestart?

“Ik begon met een journal als een hulpmiddel voor als ik me creatief verstikt voelde. Het bevrijdt mijn geest omdat ik niet bang hoef te zijn dat ik een idee of een anekdote vergeet. Of ik me nu overvol voel met ideeën of dat ik ideeën tekort kom. Journaling werkt als een filtersysteem dat me vaak naar een definitief concept leidt.”