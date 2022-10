Een kijkje in de journal van… illustrator Katy Moody

Lege pagina’s vullen met verhalen, knipsels, foto’s en tekeningen. Werken in een journal kan heel ontspannend zijn. Verschillende mensen gingen je al voor, ze delen een aantal van hun pagina’s. Deze keer: illustrator Katy Moody.

Wat maak je allemaal in je journal?

“Ik vul mijn journal met allerlei verschillende dingen. Dat is wat ik er zo fijn aan vindt, elke pagina is anders. Ik speel met nieuwe technieken en materialen, teken buiten in landschappen en vul het met alles wat ik op dat moment wil tekenen.”

Waarom ben je ermee gestart?

“Ik heb altijd een journal gehad, sinds ik begon met tekenen jaren geleden. Maar toen ik afgelopen jaar startte met een daily art challenge begon ik ze consequenter te vullen. Voorheen waren mijn journals vooral voor snelle krabbels of schetsen, maar nu vul ik ze veel sneller doordat ik elke dag iets maak. Het is voor mij een gemakkelijke plek om te creëren en alles op één plek te bewaren om aan eind nog eens door te kijken.”