Een kijkje in de journal van… Isabelle Vandeplassche

Lege pagina’s vullen met verhalen, knipsels, foto’s en tekeningen. Werken in een journal kan heel ontspannend zijn. Verschillende mensen gingen je al voor, ze delen een aantal van hun pagina’s. Deze keer: illustrator Isabelle Vandeplassche.

Wat maakt het werken in een journal zo fijn?

“Het fijne van een journal is dat er geen druk ligt op wat je maakt. Je bent vrij om dingen te maken die jou inspireren, te experimenteren met verschillende technieken, nieuwe kleurenpaletten… Je mag doen wat je wilt. Een journal is bijzonder omdat je op ideeën kan broeden die juist helemaal geen bepaald doel hoeven te hebben. Jouw creatieve spieren moeten een manier vinden om zich in vorm te houden, eens schetsboek is daar perfect voor. Met een journal maak je letterlijk een soort boek van al jouw inspiraties.”

Wat maak je allemaal in je journal?

“Mijn journal is en soort verzameling van gedachten en dingen die ik zie in het dagelijkse leven die mij inspireren. Ik maak tekeningen van eten, leuke plekken, kledij, interieur enzovoort.

Gisteren maakte ik bijvoorbeeld een schets van twee huisnaamborden die ik tegenkwam op straat. In mijn telefoon zitten veel foto’s van inspirerende dingen die ik nu gebruik om op mijn eigen manier te vertalen.

Het lijkt me ook leuk om een schetsboek mee te nemen op een volgende vakantie en het helemaal vol te tekenen en schilderen met dingen die mij inspireren. Een soort travel journal met de plekken waar je geweest bent. Daardoor maak je ook een waardevolle herinnering. Als kind deed ik dit ook en maakte ik een soort reisdagboek.”

Waarom ben je ermee gestart?

“Een tijdje geleden zat ik vast in mijn creativiteit. Ik wilde heel graag dingen tekenen en schilderen maar vond het nooit ‘goed’ genoeg, waardoor ik het idee steeds opgaf. Ik was op zoek naar een manier om mezelf meer vrijheid te geven. Op zoek naar een plek waar ik dingen kan maken die niet perfect moeten zijn. Een journal was de ideale oplossing. Ik ontdekte dat ik het heel fijn vind om met inkt en pen te werken maar ook met kleurpotloden.”

Welke tips zou je mensen willen meegeven die een journal willen starten?

Een witte pagina kan heel eng lijken. Daardoor heb ik de eerste pagina overgeslagen.

Hoe meer dingen je zal maken in je journal, hoe vlotter de ideeën er zullen uitstromen.

De nieuwe technieken, onderwerpen of kleurenpaletten die je gebruikt in jouw schetsboek kunnen een weg vormen naar nieuwe creaties waar je voordien misschien nooit aan gedacht had. Probeer geen perfectie na te streven!

Je kunt jezelf een uitdaging stellen om drie schetsen per week te maken in jouw journal, iets wat haalbaar is voor jou.

Neem je journal mee op reis of als je een weekendje weggaat. Je kunt er leuke plekken die je bezoekt in vastleggen in plaats van elk moment op je telefoon te bewaren.

Neem een journal die geschikt is voor de technieken die je wilt gaan gebruiken.