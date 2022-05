Eens iets anders dan een bos bloemen: 5x kleine cadeaus om te geven

We worden altijd gelukkig van een mooie bos bloemen, maar het is ook weleens leuk om iets anders te geven of te krijgen. Deze vijf kleine cadeaus voor door de brievenbus bijvoorbeeld.

5x ‘anders dan een bos bloemen’-cadeaus

Brownie per post

De lekkerste brownies, gewoon door je brievenbus. Leuk om te geven en vooral om te ontvangen. Je hebt ze in allerlei smaken, van stroopwafel tot karamel-zeezout en witte chocolade. Kun je niet kiezen? Je kunt ook een box samenstellen met verschillende soorten smaken. Handig!

Droogbloemen

Een bos bloemen, maar dan net even anders. Het voordeel van droogbloemen is dat ze oneindig lang kunnen blijven staan. Je vindt ze bijvoorbeeld op de website van Bloomon in allerlei verschillende kleuren (en maten).

De bos bloementhee

De wat? Jawel, er bestaat dus een brievenbuspakketje met de naam ‘Bosje bloementhee’. In dit pakket van Bloeminjethee.nl zitten 25 gram bloemenweelde, een thee-ei en een theebloem. Liever een ander pakketje met theebloemen? Je vindt verschillende varianten op de website.

De brievenbuspakketjes van Hope & Joy

Met een lief kaartje of klein cadeautje in de brievenbus kun je een vriend, zus of oma zomaar een goede dag bezorgen. Rosa van Hope & Joy maakt mooie brievenbuspakketjes. Met lief kaartje en een houder om kaartje én droogbloemen in te zetten. Je kunt in haar shop ook een bosje droogbloemen bestellen en ze heeft schitterende pakketjes met verlieskaarten.

Koffie op de post

Gemalen koffie, bonen of cups bij jou op de mat, en een eerlijke prijs voor de boeren. Het kan met de koffie van Wakuli, waar je een abonnement kunt afsluiten om een aantal keer in de maand koffie te ontvangen.

Meer lezen

Tekst Bente van de Wouw