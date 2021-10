Klein geluk: een eigen grafische studio

Daisy is een grootdenker. In de Klein Geluk Box doen vijf grootdenkers hun verhaal. Hoe hebben ze klein geluk op een grootste manier aangepakt? Suzanne kreeg haar eigen grafische studio.

Met haar eigen grafische studio kon Suzanne van Holstein eindelijk haar creativiteit kwijt én stimuleert ze anderen in hun tekentalent.

Met creatieven om tafel

“In de tijd dat ik op kamers ging, zat ik ’s avonds altijd veel te tekenen en ontwerpen en toch heb ik er nooit bewust over nagedacht om een studie in die richting te zoeken. Misschien ging ik destijds wat te gemakkelijk mee in de vanzelfsprekende keuze voor een opleiding met uitzicht op een goede baan.

Marketingcommunicatie is het vak waarin ik ben opgeleid en van daaruit zat ik vaak met creatieven om tafel, zoals bij reclamebureaus. Ik kreeg steeds sterker het gevoel dat ik gelukkiger zou worden wanneer ik aan hun kant zou zitten. Gestimuleerd door mijn omgeving besloot ik daarom te proberen om mijn creatieve kant verder te ontwikkelen.”

Werk uit eigen handen

“Het bijzondere van creatief zijn, is dat je werk helemaal uit je eigen handen komt. Je hebt het zelf bedacht en gemaakt. Mijn doel was om te kijken of ik er voor mijn veertigste mijn werk van zou kunnen maken. Dat is gelukt.

Inmiddels illustreer ik in opdracht en organiseer ik workshops en trainingen in onder meer illustratie, handlettering en zakelijk tekenen. Daar was meteen heel veel belangstelling voor. Nu stimuleer ik door mijn workshops ook anderen om hun creativiteit aan te zetten. En om er misschien zelfs meer mee te gaan doen, zoals ik deed. Samen met de vrijheid die ik nu ervaar, vind ik dat het allerleukste aan wat ik nu doe. Later in je leven nog een keer een switch te maken, houdt je werk fris en uitdagend.”

Tekst Chris Muyres Fotografie Jonathan Borba/Unsplash.com