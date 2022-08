Mina Abouzahra combineert Marokkaans ambacht en Nederlands design

Mina Abouzahra uit Amsterdam combineert met haar (interieur-) ontwerpstudio Marokkaans ambacht en Nederlands design.

Wat ben je aan het doen?

“Ik com­bineer het ambacht van de vrouwen in Marokko met mijn eigen ontwerpen en die van andere Nederlandse designers. Ik ben van Marokkaanse afkomst en ik merk dat er in de designwereld vooral veel witte mensen zijn. Ik zou graag zien dat mensen zich daar bewust van worden en er meer inclusiviteit komt.”

Hoe ontstond je liefde voor het Marokkaanse ambacht?

“Ik deed een opleiding tot kok en ging op reis naar Marokko om me te verdiepen in streekgerechten. Zo kwam ik op plekken die ik nog helemaal niet kende – en daar kwam een kookboek uit voort. Achteraf denk ik dat het mijn manier was om het land van mijn ouders te leren kennen. Toen ik tijdens mijn opleiding aan het hout- en meubileringscollege stage liep in Marokko, ontdekte ik weer een andere kant van het land: ik zag pottenbakkers, leerlooierijen en wevers, een heel nieuwe wereld voor mij. Op de terugweg liet ik mijn kleding achter en vulde ik mijn koffer met textiel en kleding van daar, om thuis te kunnen experimenteren met die stoffen.”

Je werkt veel met berbertapijten. Wat maakt ze zo bijzonder?

“Het maken ervan is een vrouwenambacht. Iedere vrouw stopt haar persoonlijke emotie in een tapijt: als ze gaat trouwen, een kind verwacht, in de rouw is. Tijdens het werken worden die verhalen gedeeld. Het is een gemeenschap die voor elkaar zorgt en elkaar opvangt. Ook de verscheidenheid in motief, techniek, formaat en dikte vind ik mooi. Elk tapijt vertelt iets over het gebied waar het vandaan komt.”

En de Nederlandse ontwerpers?

“In mijn project One Square Meter Berber werk ik samen met vier coöperaties door heel Marokko. Ik wil aantonen dat ambacht niet zomaar vervangen kan worden door een machine. De vrouwen daar maakten allemaal een zelfportret van een vierkante meter – want bijna niemand weet wie er achter die populaire berber­tapijten zit. Voor dat project nam ik Nederlandse ontwerpers mee naar Marokko, zodat ze van elkaar konden leren.”

Meer lezen?

De meubels die Mina ook maakt, zijn te zien t/m 18 ­september 2022 in Het andere verhaal van het Cobra Museum voor Moderne Kunst in Amstelveen.

Je kunt haar werk bekijken op haar Instagrampagina @minaabouzahra en website Minaabouzahra.com.

Interview Rachel Vieth Fotografie Pim Top