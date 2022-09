Sheryl Lysner ontwerpt lampen van hergebruikte materialen

Wat ben je aan het doen?

“Sinds 2011 heb ik al een eigen interieurarchitectenbureau, alleen heerste er destijds een crisis. Ik merkte dat vooral bedrijven verlichting als een soort sluitpost zagen. Pas als ze geld overhadden, overwogen ze om een paar mooie lampen aan hun interieur toe te voegen. Daar kon ik me moeilijk bij neerleggen, want ik miste echt die spark bij mijn ontwerpen. Sfeer­verlichting kan de ruimte maken of breken. Daarom besloot ik lampen te ontwerpen van hergebruikte materialen. Duurzaamheid was een belangrijke beweegreden. Er wordt al zo veel geproduceerd in de wereld, waarom zou ik nog meer grondstoffen gebruiken? Het voegt ook iets toe, dat recyclegevoel maakt onze projecten helemaal af.”

Waar komt je materiaal vandaan?

“Overal en nergens: Marktplaats, kringloopwinkels en online vintageshops. Af en toe zijn we met een project bezig waarbij er eerst nog gesloopt moet worden. Soms kunnen we daarvan dan weer onderdelen hergebruiken. Dat is extra leuk, want op die manier zit er meteen een mooi verhaal aan een interieur, een link met de geschiedenis van die plek.”

Wat inspireert jou?

“Ik doe overal inspiratie op. Als ik reis, maar ook gewoon in het dagelijks leven. Dan valt mijn oog opeens op iets wat me nooit eerder opviel. Maar eigenlijk krijg ik vooral de ideeën als ik in gesprek ben met een opdrachtgever. Het is net alsof mijn hoofd op dat moment allerlei linkjes maakt met het verhaal dat ik hoor. Die uitwisseling maakt mijn werk heel persoonlijk.”

Wat is voor jou het mooiste moment in het proces?

“Wanneer mijn lampen hangen. Licht kun je heel moeilijk van tevoren visualiseren, dat zie je pas als het er hangt. Ik hou van het moment waarop ik naar boven kijk als een project af is. Een magisch gevoel.”

