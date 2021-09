Tara ontwerpt patronen voor duurzame kleren

Tara Viggo is oprichter van Paper Theory Patterns, waar ze patronen maakt voor duurzame kleren. Ze woont in een buitenwijk van London. Tara en vier anderen vertellen wat ze aan het doen zijn in de Klein Geluk Box.

Wat ben je aan het doen?

“Ik ben net moeder geworden en nog druk bezig met daaraan wennen. De vijftien jaar hiervoor was ik altijd alleen maar aan het werk, dus het is een flinke omschakeling. Ik had niet gedacht dat het zo moeilijk zou zijn om niet meer de hele tijd in mijn hoofd bezig te zijn met mijn bedrijf. Mijn dagen staan nu in het teken van luiers verschonen en worden bepaald door een heel schattige baby.”

Waarom ben je met Paper Theory Patterns begonnen?

“Ik werkte al jaren in de mode, maar maakte me steeds meer zorgen over de negatieve impact die de industrie heeft op het milieu en op de levens van zo veel mensen over de hele wereld. Omdat ik niet langer onderdeel wilde zijn van het probleem, bedacht ik Paper Theory.

Ik hoop met mijn bedrijf onderdeel te worden van de oplossing, door mensen een ethisch alternatief te bieden voor het consumeren van mode. Het grootste probleem van mode is namelijk het moordende tempo; zelfs als merken hun kleren met milieuvriendelijke stoffen produceren, is de snelheid waarmee en het volume waarin het wordt gemaakt nog steeds onhoudbaar. Kleding stapelt zich letterlijk overal om ons heen op.”

Wat is het alternatief?

“Ik ontwerp naaipatronen die zijn geïnspireerd op de kleding van de meest prominente vrouwelijke schilders, beeldhouwers, schrijvers en makers van onze tijd. Mijn uitgangspunten daarbij zijn: relaxed, praktisch en makkelijk. De ontwerpen zijn op het eerste gezicht simpel en minimalistisch, maar overal zitten verrassende details.

Ik besteed bovendien veel aandacht aan de pasvorm: de kleren zien er geweldig uit op alle lichaamsvormen. Ik denk dat er nog veel belangrijk werk te doen is in de wereld, en daarom wil ik mijn tijd niet verdoen met bijvoorbeeld het constant aanpassen van mijn roklengte.”

Werk je veel?

“Nee, ik heb een paar jaar geleden de keuze gemaakt om minder te gaan werken en te proberen meer te genieten van mijn leven buiten de studio. De mode-industrie is erg veeleisend; ­tijdens de Fashion Week werd er bijvoorbeeld van je verwacht dat je van negen uur ’s ochtends tot middernacht in touw was.

Het beginnen van een eigen bedrijf was voor mij een manier om meer controle te krijgen over mijn werkuren en meer vrije tijd in te bouwen. Ik ben opgegroeid in Nieuw- Zeeland, tussen echte buitenmensen. Nog steeds breng ik veel tijd door op het strand en in het water; als het even kan lig ik in de oceaan. Als er geen water voorhanden is, ben ik in een park, in een tuin of op de fiets te vinden.”

Tekst Jeanette Jonker