Een boek vertalen naar beeld: illustrator Tom vertelt hoe

Tom Haugomat is een 35-jarige schrijver en illustrator. Hij woont in Montreuil, een voorstad van Parijs. Tom vertelt erover in de Klein Geluk Box.

Wat ben je aan het doen?

“Ik verdeel mijn tijd tussen commercieel werk, redactionele klussen voor kranten en vrij werk. Tijdens de lockdowns probeerde ik een tekendagboek bij te houden, maar ik was net verhuisd en het was lastig er tijd voor te maken. Nu probeer ik een moestuintje aan te leggen, maar ik vrees dat ik niet echt groene ­vingers heb. Daarnaast werk ik aan een getekende bewerking van een boek. Het is de eerste keer dat ik een boek vertaal naar beeld.”

Hoe heb je je stijl ontwikkeld?

“Tijdens mijn studie leerde ik hoe je traditionele animaties moet maken, maar de werkwijze was heel erg technisch en ik vond het best moeilijk. Na mijn afstuderen ontdekte ik het werk van Margaret Kilgallen en toen begreep ik dat je een emotie kunt overbrengen met eenvoudige vormen en minimalistische tekeningen. Via mijn partner, die aan de École des Beaux-Arts in Parijs heeft gestudeerd, maakte ik kennis met zeefdrukken. Ik viel meteen voor die traditionele techniek waarbij kleuren zo mooi overlappen, en mijn tekenstijl is er enorm door beïnvloed.”

Wat zijn terugkerende thema’s in je werk?

“Als kind ben ik veel in de Alpen geweest met mijn vader, en dat heeft een blijvende indruk gemaakt. Nog steeds ben ik gefascineerd door weidse, open natuurgebieden. Sowieso komen herinneringen uit mijn kindertijd veel terug in mijn werk. Ik heb altijd van tekenen en verhalen vertellen gehouden; als eenzaam jongetje in Parijs zocht ik een manier om de verveling tegen te gaan.”

Wat is er kenmerkend aan je stijl?

“Ik voeg graag accenten toe in verzadigd rood; zo kun je balans aanbrengen in een compositie. Meestal werk ik met een heel beperkt kleurenpalet, dat inspireert me om originele ontwerpen te blijven maken. Omdat ik gezichtsuitdrukkingen weglaat uit de figuurtjes die ik teken, word je als kijker gedwongen de illustratie langer te bekijken om ’m te begrijpen. Als ik ogen en wenkbrauwen in de gezichten zet, richten mensen zich daar meteen op. Ergens haalt dat de poëzie weg.”

Hoe ziet je werkdag er uit?

“Mijn dagen zijn door alle veranderingen van de laatste tijd wel anders dan eerst. Maar meestal breng ik eerst mijn dochter op de fiets naar school en daarna ga ik direct door naar mijn studio dicht bij Saint-Germain-des-Prés, in het centrum van Parijs. Ik deel die studio met negen illustratoren en we lunchen elke dag samen. Ik vind het fijn om vroeg aan het werk te gaan, want dan is de studio nog lekker rustig en lukt het beter om te focussen. Na de lunch ga ik weer langzaamaan aan het werk, en rond zes uur fiets ik naar huis.”

Meer lezen?

Bekijk het werk van Tom Haugomat op zijn Instagram-pagina.

Tom en vier anderen vertellen in het magazine van de Klein Geluk Box wat ze aan het doen zijn.

Meer lezen over creatieven.

Tekenen: tips om te starten en waarom het zo fijn is.

Interview Jeannette Jonker