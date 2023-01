Vanaf de bureaufiets: stadsdichter Sjaak (35) maakt à la minute gedichten

Hij maakt vanaf zijn bureaufiets gedichten voor mensen die hij tegenkomt. Daarnaast is Sjaak Kroes (35) dichter van de burgelijke stand. “Ik probeer de band tussen mensen te ontrafelen door te vragen naar objecten, ruimtes, anekdotes.”

Wat ben je aan het doen?

“Een tafel met twee stoeltjes op straat: in die setting ben ik begonnen als performancedich­ter. Tegenwoordig ga ik met mijn bureaufiets ergens in een stad zitten. Ik raak er met mensen in gesprek en maak ter plekke gedichten voor ze. Daarnaast trouw ik als dichter van de burgerlijke stand mensen op een poëtische manier.”

Hoe kwam je op dat idee?

“Een vriendin zag een performancedichter in New York en zei: ‘Dat vind ik echt iets voor jou.’ Vanuit Den Haag breidde ik langzaam uit naar andere steden. Ik probeer mezelf te blijven vernieuwen. Bijvoorbeeld door te werken aan mijn gesprekstechnieken of te zoeken naar geschikte plekken om in gesprek te gaan – in een park gaat dat makkelijker dan op een drukke plek in de stad.”

Spreek jij mensen aan of andersom?

“Dat hangt ervan af. Zit ik in een park, dan rijden er veel mensen langs op de fiets en komen ze naar mij toe. En in de duinen is meer ruimte om zelf iemand aan te spreken. Ik vraag of diegene een gedicht wil horen en vaak rolt daar dan weer iets uit.”

Wat voor gedichten schrijf je zoal?

“Ze zijn vaak beeldend en gaan meestal over een derde persoon. Ik probeer de band tussen mensen te ontrafelen door te vragen naar objecten, ruimtes, anekdotes. Ik vraag bijvoorbeeld: ‘Waar leerden jullie elkaar kennen? Welke bijzondere ­plekken horen daarbij en welke objecten vertellen iets over jullie relatie?’ Daarmee maak ik het gedicht specifiek en persoonlijk.”

Welk persoonlijk verhaal is je altijd bijgebleven?

“Er kwam eens een man bij me wiens dochter een week eerder was overleden. Hij wilde graag een gedicht voor haar. Soms leef ik me zo in dat ik de hele dag in die emotie blijf zitten. Dat kan zwaar zijn, maar ik zie ook dat het mensen helpt bij de verwerking. Als ik een berichtje krijg dat mijn gedicht een speciale plek in huis heeft gekregen, vind ik dat altijd bijzonder.”

Wat maakt het werk zo mooi?

“Het is elke dag een avontuur: ik weet nooit wat er te gebeuren staat. Dienstbaar kunnen zijn en mijn talent voor woorden gebruiken, dat is het mooiste wat er is.”

Interview Rachel Vieth