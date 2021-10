Wat hangen illustratoren zelf boven hun bureau #4: de poster van Lucila González

Illustraties boven je werkplek, dat werkt, weten we uit eigen ervaring. Maar wat hangen de makers nou zelf graag boven hun bureau? Handletteraar en grafisch ontwerper Lucila González vertelt erover in de Klein Geluk Box.

Lucila (‘you can call me Lu’) González werkt als grafisch ontwerper en handletteraar. Ook maakt ze ­muurschilderingen. Vanwege haar liefde voor papier, ­letters en alles daartussenin besloot ze ook het vak van boekbinder te leren.

“Deze illustratie is een reminder om goed voor jezelf te zorgen, in welke situatie of op welke dag van het jaar dan ook. Ik word er blij van om planten te zien groeien en steeds kleine ­veranderingen op te merken. Het leidt mijn hoofd af van gepieker over grotere problemen en stelt me gerust in wiebelige tijden als deze. Voor mijn planten zorgen houdt me met beide benen op de grond en leert me geduldig te zijn, alles op z’n tijd. Kortom: het is zelfzorg als onderdeel van mijn dagelijkse routine.”