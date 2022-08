Daisy & Elisabeth creëren sieraden met een special touch

Daisy en Elisabeth maken sieraden die zijn ­geïnspireerd op de ringen van hun oma’s. Ze vertellen erover in Flow 6, 2022.

Wat zijn jullie aan het doen?

“We maken sieraden geïnspireerd op de ­ringen die we van onze oma’s erfden. Elk stuk wordt met de hand gemaakt en lokaal geproduceerd, van gerecycled goud. Voordat we de studio begonnen, werkten we samen voor een interieurmerk. We hadden zo’n goede klik dat we besloten samen een bedrijf te beginnen. Elisabeth had een ontwerp-achtergrond en we kregen allebei veel enthousiaste reacties op de erfstukken van onze oma’s. Na een brainstorm ontstond het plan om iets met sieraden te doen.”

Zijn jullie zelf ook goudsmid?

“We hebben gemerkt hoe belangrijk het is om je te omringen met mensen die bepaalde dingen beter kunnen dan jij. In ons geval gingen we dus op zoek naar goudsmeden. Zelf richten we ons op het merk en het ontwerp, zo doet iedereen waar ie goed in is.”

Hoe gaan jullie te werk?

“Bij ons is gerecycled goud dus altijd de basis. Soms brengen mensen zelf een oude, gouden ring mee met de vraag of wij er iets anders van willen maken. Samen komen we vervolgens tot een ontwerp. Dan smelten wij het oude stuk om en maken er een nieuw erfstuk van. Het mooie is dat je zo een nieuwe traditie begint: dat verse erfstuk wordt straks ook weer van generatie op generatie doorgegeven.”

Op welke ring zijn jullie vooral trots?

“Misschien dan toch de ring die Elisabeth heeft geërfd van haar oma. We noemen die Trixie, naar haar oma’s hondje. Het ontwerp geeft precies het gevoel weer waar we voor staan: het is elegant, groot, gedurfd en geeft een vintage gevoel. Echt een pronkstuk.”

Hebben jullie nog dromen?

“We leven onze droom al! Volgende week gaan we naar Portugal om te werken en onze collectie te fotograferen. Dat hadden we vroeger niet durven hopen. Laatst stelden we elkaar de vraag: ‘Moet het altijd groter en meer?’ Ons antwoord was: ‘Niet per se.’ Het belangrijkste is dat we kunnen doen wat we leuk vinden.”

Meer lezen

Interviews Rachel Vieth Fotografie Elisabeth van Aalderen