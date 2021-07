Daphna Awadish maakt animatiefilms over immigratie

Wat ben je aan het doen?

“Ik heb net het script van mijn animatiefilm Swimming with wings afgerond, over kinderen van immigranten die in Nederland zijn komen wonen. Ze vertellen wat hen gelukkig maakt hier, wat ze waarderen, maar ook wat ze moeilijk vinden.

Zo vindt Liry uit Israël de zwemles zo zwaar, vooral het zwemmen met kleren aan. Ik gebruik het zwemmen met kleren aan en het gewicht dat haar onder water trekt als metafoor voor de worsteling met haar nieuwe leven hier. Voor deze film interviewde ik ook kinderen uit Rusland, Australië, Brazilië en India.”

Waren de verhalen herkenbaar voor je?

“Ja, want ik ben zelf vanuit Israël naar Nederland gekomen voor mijn studie. Het thema immigratie en waar je je thuis voelt, interesseert me erg en is vaker een onderwerp in mijn films. Ik weet als geen ander dat het heel makkelijk is om je ergens anders te vestigen, maar tegelijkertijd is het complex en lastig.

Nu ik hier woon, heb ik rust gevonden en kan ik me goed op mijn werk concentreren. Mijn leven hier is heel inspirerend, maar tegelijkertijd mis ik mijn familie en de drukte om hen heen. Ik weet ook niet of ik hier altijd blijf of ooit weer terugga naar Israël.”

Je illustreert en maakt animatiefilms, hoe combineer je dat?

“Voor mijn nieuwste film kreeg ik een beurs van het Filmfonds, dus ik illustreer nu iets minder in opdracht. Daardoor heb ik nu eindelijk weer eens tijd om stillevens met oliepastel te maken. Juist het combineren van illustreren en een film maken is heel prettig. Een animatie maken duurt soms jaren, maar illustreren kan vrij snel en vraagt een andere concentratie.”

Ben je nog met andere projecten bezig?

“Ja, ik wil graag een boek met illustraties maken over mijn oma. Laatst bekeek ik archiefbeelden over een kibboets in Friesland en zag ik haar ineens. Ik wist dat ze ooit kort in Nederland verbleef, maar niet dat ze hier in een kibboets zat. Mijn oma is net voor de Tweede Wereldoorlog vanuit Nederland naar New York gevlucht en heeft de oorlog overleefd. Inmiddels is ze overleden, maar ik ben nu meer informatie aan het uitzoeken over haar tijd hier.”