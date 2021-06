De unieke zelfgebonden schetsboekjes van Boekbinderij Uniq

We zijn bij Flow dol op papier. En we blijken niet de enige te zijn. Maaike Ector van Boekbinderij Uniq maakt schetsboeken, fotoalbums en notitieboekjes van gerecycled papier.

Maaike bindt zelf de verschillende boeken. Doordat ze gebruikmaakt van verschillende papiersoorten en materialen zijn ze elke keer weer anders en uniek. Zo maakte ze speciaal voor ons notitieboeken van illustraties, foto’s en gedichten uit oude Flows.

Waar komt je liefde voor papier en boeken vandaan?

“Mijn ouders waren vroeger al ontzettend creatief. Mijn vader kan goed schilderen en tekenen, en met mijn moeder hebben we vroeger heel veel geknutseld. Er waren altijd potloden, stiften en papier in huis. Er werd met van alles geëxperimenteerd.

Bovendien werd er thuis veel gelezen. Ik heb altijd geleerd dat je met boeken voorzichtig moet zijn. Als ik mensen in boeken zag knippen brak mijn hart altijd een beetje. Vooral boeken met mooie plaatjes zijn mijn favoriet, daar staat mijn kast nog steeds mee vol, samen met kreukvrij papier.”

Hoe heb je leren boekbinden?

“Boekbinden heb ik thuis geleerd. Ik vraag me bij alles wat ik zie af: zou ik dat zelf kunnen maken? Zo zijn er al heel wat hobby’s de revue gepasseerd, maar boekbinden blijft steeds terugkomen. Ik heb vroeger geleerd om boeken te binden op de klassieke manier, maar er zijn zo veel creatieve manieren om een boek te maken. Er bestaan heel veel goede boeken op de markt over het onderwerp, maar ook websites, tutorials en YouTube hebben mij geholpen.”

Je hebt nu je eigen webshop. Hoe ben je begonnen met Boekerij Uniq?

“Jaren geleden heb ik een Etsy-shop gehad waar ik boeken verkocht die bekleed waren met quiltstoffen. Dat voelde alleen niet echt als mijn boekjes, de print op de stof was namelijk door iemand anders ontworpen. Ik heb toen een hele tijd mijn energie gestoken in het ontwikkelen van andere vaardigheden, zoals werken met textiel, stempels snijden en tekenen.

Aan het begin van de coronacrisis ben ik weer gaan schilderen met aquarel. Dat doe ik het liefst in schetsboeken, ik vond alleen nergens een mooi boekje met daarin ook nog eens goed papier. Daarom besloot ik het zelf te gaan maken. Een vriendin met een kunstmaterialenwinkel in Helmond vond ze zo mooi dat ze in haar winkel mochten liggen. Kort daarna startte ik mijn eigen webshop.”

Gaat er eigenlijk veel tijd zitten in het maken van het boekje?

“Dat ligt eraan hoe ingewikkeld ik het wil maken. Soms snijd ik er een nieuwe stempel voor, stempel ik op de stof en maak daarmee de kaft. Dan naai ik er nog leer aan voor de band, en gaat het papier er nog in. Zoiets kan soms wel een paar dagen duren. Maar er zijn ook boeken, die bijvoorbeeld alleen van leer zijn, die zijn sneller klaar. Het is me ook weleens gebeurd dat ik een week zat te puzzelen omdat het steeds niet paste of klopte. Dan is het extra fijn als het uiteindelijk toch mooi is.”

Ik kan me voorstellen dat mensen soms ook een eigen print hebben. Maak je ook persoonlijke boekjes?

“Zeker. Je kunt een boekje op maat laten maken, volgens je eigen wensen. Ik maak ook boeken voor kunstenaars en illustratoren die ik bewonder. Zo heb ik onlangs boeken gestuurd naar Esté Macleod en Eva Kalien, die erg mooie dingen maken en op Instagram laten zien. Mijn kinderen wilden ook boeken van mij, dus mijn dochter heeft nu de mooiste schriften in de klas.”

Heb je tips voor mensen die zelf willen leren boekbinden?

“Je begint met wat velletjes papier, een naald en een draad. Moeilijk is het niet. Zelfs met alleen vouwen en knippen kun je al heel mooie dingen maken. Kijk eens wat filmpjes op YouYube waar mensen laten zien hoe ze boeken binden, zoals die van Jennifer Bates van Sealemon. Verwacht niet dat het in één keer perfect is, want het is nogal een gepriegel soms. Geniet vooral van het gevoel van papier in je handen en de draad die je door de katernen trekt. Boekbinden is daardoor voor mij heel meditatief.”

Interview en fotografie Rachel Vieth