Bladeren borduren zonder ze te breken – ‘zo zouden we met de wereld om kunnen gaan’

De Amerikaanse kunstenaar Hillary Waters Fayle past traditionele ambachten toe op bladeren en maakt er mini-kunstwerkjes van.

Tijdens wandelingen met haar hond verzamelt Hillary graag de wasachtige bladeren van onder meer de magnoliaboom die mensen na het snoeien in bundeltjes bij het vuil zetten. Ze knipt patronen in de bladeren of borduurt ze met de traditionele steken die ze zichzelf als meisje al aanleerde.

Steeds wanneer het lukt om een blad te bewerken zonder het te breken, is ze tevreden. ‘Deze mini-kunstwerkjes laten zien wat er mogelijk is als we zacht en zorgvuldig werken. In letterlijke zin, maar ook als symbool voor hoe we met elkaar en de wereld om kunnen omgaan.’

Meer lezen

Tekst Caroline Buijs Bladkunst Hillary Waters Fayle