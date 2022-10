Dit moderne duo maakt hun eigen kleding (en jij kunt het ook)

Noëlle en Lea runnen hun eigen kledingmerk Bomb en schreven het boek ‘Hoe maakt u het?’ Door hun kleding zelf te maken, willen ze de vervuilende mode-industrie tegengaan en benadrukken dat elk kledingstuk door een mens is gemaakt.

Wat zijn jullie aan het doen?

Noëlle: “In 2019 leerden we elkaar kennen op de Amsterdamse modeopleiding Amfi en besloten we samen Bomb op te richten. In het begin maakten we unieke exemplaren en verkochten die op onze website. Maar na een jaar liep ons merk zo goed dat we niet meer vanuit huis hoefden te werken en onze studentenkamers konden inwisselen voor een eigen atelier. Daarnaast brachten we een boek uit met onze patronen en inmiddels geven we ook workshops.”

Hoe ontstond het idee voor het boek?

Noëlle: “Wanneer we een eigen ontwerp droegen, werd ons vaak gevraagd: ‘Wat leuk, waar heb je dat gekocht?’ Waarop wij antwoordden: zelf gemaakt. We merkten dat veel mensen het ook graag wilden leren. Zelf kleding maken heeft soms een wat duf imago en DIY-tijdschriften willen nog weleens wat oubollig zijn, dus er was behoefte aan iets eigentijds. Onze patronen zien er leuk uit en iedereen kan ermee overweg. Of je nu een beginner bent of al jaren ervaring hebt.”

Hoe belangrijk is duurzaamheid voor jullie?

Lea: “Onze studie mode was geweldig. Maar toen we beseften hoe vervuilend de mode-industrie is, wilden we er helemaal geen deel van uitmaken. Zelf kleding maken was de oplossing. En als iets in onze kast niet met onze eigen handen is gemaakt, is het tweedehands.”

Hoe zorg je ervoor dat de ontwerpen duurzaam zijn?

Noëlle: “We werken met restmaterialen en stoffen die niet meer worden gebruikt. Op elk item dat je bij ons koopt, staat de naam van degene die het kledingstuk heeft gemaakt. Daarmee willen we awareness creëren en benadrukken dat elk kledingstuk door een mens wordt gemaakt. Tijdens onze workshops merken de deelnemers hoeveel werk er gaat zitten in het maken van een kledingstuk. Dan dringt pas echt door hoe gek het is om ergens een broek van vijftien euro te zien hangen.”

Lea: “Onze ervaring is dat vooral jongere mensen steeds vaker voor duurzaam ­kiezen. Ze willen ook graag weten waar hun ­outfits vandaan komen en hoe ze worden gemaakt. Sommige klanten komen gewoon voor iets nieuws – als ze dan horen dat hun outfit ook nog eens duurzaam is, vinden ze dat een mooie bonus.”

Interview Rachel Vieth Fotografie Nynja Dudok