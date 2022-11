DIY: een stop-motion animatie maken in één middag

Paar uur tijd over om iets te gaan maken? Deze stop-motion animatie heb je in één middag af.

Dit heb je nodig

Telefoon met camera

Stop-motion app (bijvoorbeeld Stop Motion Studio)

Statief (een stapel boeken, twee wasknijpers, een lege wc-rol of een beker werken ook prima)

(Zelfgevouwen) envelop met bloemenpatroon

Ca. 8 bloemen (bijvoorbeeld geknipt uit het papier waar je de envelop van hebt gevouwen)

6 gekleurde rondjes; het papier uit deze DIY komt uit het Flow Paper Book for Party Lovers

Schilderstape en posterplakkers (buddies)

Stevige tafel

1 of 2 lampjes (optioneel)

Voordat je begint

Met stop-motion kun je van alles laten bewegen, zoals hier de bloemen uit de envelop. Een paar tips voordat je aan de slag gaat:

Werk het liefst in een donkere ruimte, met een of twee lampjes als lichtbron. Als je buiten foto’s maakt, gaat je video flikkeren omdat het daglicht voortdurend verandert. Verzamel alle rekwisieten die je voor je filmpje nodig hebt. Als achtergrond kun je eventueel een groot vel gekleurd papier gebruiken. Plak dit vast met tape, zodat het straks niet kan verschuiven. Zorg dat je telefoon opgeladen is. Na het downloaden van de app zet je je mobiel vast op een statief. Geen statief in huis? Maak er zelf een door een stuk karton (met een gaatje in het midden) vast te plakken op twee stapels tijdschriften. Tape ook je telefoon vast op het karton. De camera kan nu filmen via het gaatje in het karton. Wanneer je foto’s wilt maken vanaf de voorkant in plaats van van bovenaf, kun je ook een lege wc-rol, wasknijpers of een beker als statief gebruiken. Het is vooral belangrijk dat je telefoon steeds op dezelfde plek staat als je een foto maakt.

Aan de slag

Stap 1

Maak een nieuw project aan in je stop-motion app. Stel het aantal frames per seconde in op 8. Dit betekent dat je voor 5 seconden film 40 foto’s moet maken.

Stap 2

(Zie voor stap 2, 3, 4, 5 en 6 de afbeelding onder stap 6.)

Leg de gesloten envelop op tafel en plak hem aan de onderkant vast met posterplakkers, zodat hij niet kan verschuiven.

Stap 3

Maak de eerste foto: van de gesloten envelop. Open daarna de envelop een klein stukje en neem opnieuw een foto. Ga zo door totdat de envelop helemaal geopend is: ongeveer 5 stappen – dus 5 foto’s – zijn voldoende.

Stap 4

Leg het eerste bloemetje bij de opening van de envelop en maak een foto. Schuif het bloemetje zo’n 2 centimeter verder en laat het volgende bloemetje verschijnen. Maak een foto.

Stap 5

Ga zo door tot alle bloemetjes en rondjes uit het frame verdwenen zijn en maak steeds een foto nadat je de bloemetjes en rondjes circa 2 centimeter hebt verschoven. In totaal maak je ongeveer 30 tot 40 foto’s.

Stap 6

Sluit je envelop in 5 stappen (5 foto’s).

Stap 7

Je kunt zelf experimenteren met hoe groot je de stappen wilt maken. Hoe minder ver je de bloemen en rondjes verschuift, hoe trager en vloeiender de beweging wordt. Mocht een foto mislukken, dan kun je ’m in de app verwijderen. En wil je een beeld wat langer laten staan, dan kun je foto’s ook kopiëren en achter elkaar plakken.

Stap 8

Ten slotte kun je ook geluids­effecten en muziek aan je filmpje toevoegen. Exporteer je stop-motion animatie via de app en je filmpje is klaar om te versturen.

Meer lezen

Tekst en fotografie Jana Kaminski