DIY: met dit sjabloon vouw je zelf een bewaardoosje voor je zines

Een bewaardoosje voor je zines of voor andere verzamelingen. Met dit sjabloon vouw je er zelf een.

Flow bestaat vijftien jaar, en daarom krijg je in 2023 bij elk nummer een zine cadeau. Om uit te knippen, in elkaar te vouwen en te bewaren. De fijnste inzichten uit vijftien jaar Flow, samengevat in een boekje – met steeds een ander thema.

Wat is een zine?

Van kleine hobbytijdschriftjes tot activistische pamfletten: zines zijn er in allerlei uitvoeringen, en het leukste is: alles mag. In de basis zijn het zelfgemaakte (mini)tijdschriften, verspreid in kleine oplage, vaak over een speficiek thema. Er zijn mini-zines, posterzines, dubbelgevouwen A4’tjes met een nietje erdoor, en alles ertussenin. Met een zine hoeft niks, en alles kan. Je kunt er al een maken in één middag.

Sjabloon voor je eigen bewaardoosje

Voor de zines die je bij Flow krijgt, maakten we dit bewaardoosje. Download het sjabloon hier of klik op de afbeelding.

Zo gebruik je het sjabloon

Print het sjabloon uit op (wit) papier. Knip uit. Leg het sjabloon over een vel (stevig) papier naar keuze. Op een tabblad uit Flow bijvoorbeeld, een cover van een tijdschrift, of ander papier dat je mooi vindt. Trek het sjabloon over. Knip uit. Plak het doosje vast op de plakranden.

Je kunt het sjabloon vervolgens voor meerdere doosjes/vellen papier gebruiken.

Zo ziet het eruit

Deze eerste zine over onthaasten krijg je bij Flow 1-2023:

Aan het eind van het jaar heb je een bewaardoosje (vol) met zines:

Tekst en fotografie Ilse Savenije