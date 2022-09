DIY: zo maak je zelf een zine (in één middag)

Zelf een zine maken: het kan al in een middag. Zo vouw je zelf een boekje uit een vel papier.

In Flow 8 laat illustrator Deborah van der Schaaf zien hoe je dat doet, zelf een zine maken. Flow’s Rachel ging thuis aan de slag en laat in foto’s zien hoe je hem in elkaar vouwt.

Dit heb je nodig:

Leeg A4’tje

Teken-, schilder- of collagemateriaal

Een zine maken op ‘the foldy’ manier:

Vouw een A4’tje dubbel en weer open. Vouw beide zijkanten naar het midden (bij het voorbeeld zijn de vouwranden aangegeven). Vouw dubbel in de lengte en vouw weer open.

Zet neer met de korte middellijn omhoog in een punt. Knip het rood aangeven randje.

Vouw de geknipte punten open. Duw de zijkanten in zodat je de ruit platdrukt.

Klap de vier kanten op elkaar tot een boekvorm.

En tadaa, je hebt een zine. Je kunt hem nu gaan vullen met je eigen tekeningen, schrijfsels of plaksels.

Illustraties Deborah van der Schaaf Fotografie Rachel Vieth