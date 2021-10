9x creatieve hobby’s om deze herfst te proberen

Zodra het buiten weer vroeger donker wordt en we meer binnen zitten, krijgen we er zin in: een nieuwe hobby uitproberen. Negen creatieve hobby’s om dit seizoen te proberen.

9x creatieve hobby’s

Borduren

Het leuke aan borduren is dat het overal kan. Je hebt er maar weinig voor nodig en je kunt je borduurraam en naald en draad overal mee naartoe nemen. Maar thuis op de bank of in bed is natuurlijk het fijnst. Er zijn genoeg online lessen om het borduren onder de knie te krijgen, maar je kunt om het te leren ook een borduurpakket voor beginners kopen. Online editor Bente bestelde zo’n pakket en was onder de indruk. “Het is makkelijker dan je denkt. Met de instructies die bij het pakket zaten, had ik het binnen een paar uur onder de knie.”

Breien

Als je een ervaren breier bezig ziet, lijkt deze hobby misschien ingewikkeld, maar net als bij borduren is het makkelijker dan het lijkt. Brei deze herfst je eigen muts, sjaal, trui of deken en krijg er gratis ontspanning bij. Via deze websites leer je het binnen no time. We verzamelden ook makkelijke breipatronen voor het maken van een moderne trui en ook voor deze hobby zijn er pakketten voor beginners.

Kleien of pottenbakken

Als pottenbakken al een ‘oubollig’ imago had, is dat nu zeker verdwenen. Pottenbakcursussen zitten steeds vaker helemaal vol en de leukste initiatieven rondom keramiek en kleien poppen op. Zo kun je met de kits van Sculpd de mooiste vazen (of andere voorwerpen maken). Het is even oefenen, maar wie weet maak je deze herfst wel je eigen unieke set mokken, kommetjes of borden.

Modeltekenen

Modeltekenen in een atelier voelt voor journalist Mirjam Rosema-Verhulst als thuiskomen. Ze vertelt over haar hobby in de Flow Klein Geluk Box en ze geeft je ook meteen tips om zelf aan de slag te gaan. Vooral deze tip is voor menig perfectionist fijn: ‘Wees niet bang, het is maar papier. Doe het voor de lol, het geeft niet als je het verprutst. Je kunt altijd opnieuw beginnen, en nog een keer, zo vaak als je wilt.’

Modelbouwen

En nee, dan hebben we het niet over het bouwen van treintjes (hoewel dat ook heel leuk kan zijn). Met de DIY-pakketten van Robotime bouw je moderne minihuizen en -kamers die je het liefst in het echt zou willen hebben. Van een studeerkamer vol boeken en een plantenkas tot een kleurrijke keuken.

Naaien

‘Niets zo fijn als twee lapjes op elkaar stikken, een scheur in een broek repareren, een patroon tekenen, of gewoon je stoffen sorteren,’ schrijft naaister Nienke van Leverink. Samen met Pieke Stuvel schreef ze Het grote naaiboek. Nienke: ‘We hebben er bewust voor gekozen de simpelste handelingen in het boek op te nemen om tegemoet te komen aan de beginnende naaister.’ Beginnen? In verschillende blogs schrijft ze welke dingen je nodig hebt om te starten met naaien, over de stoffen en hoe de naaimachine werkt.

Fotografie

Een extra reden om met de herfst ook lekker naar buiten te gaan en te bewegen. Neem je camera (of telefoon) mee naar het bos, maak foto’s van de natuur of fotografeer juist de mensen die door dat bos lopen. We geven je vast tips om te beginnen met analoge fotografie en vertellen je ook over natuurfotografie met je telefoon.

Journaling

Of je nou een bullet journal, art journal of junk journal bijhoudt, het creatieve bezig zijn en je gevoelens en gedachten kwijt kunnen op papier werkt ontspannend. En het leuke is: knippen en plakken hoef je niet onder de knie te krijgen, dat kun je al.

Maak je eigen sieraden

Ook iets wat we steeds vaker terug zien komen: je eigen sieraden ontwerpen. Renske Versluijs maakt ze bijvoorbeeld van porselein, leer en handgetekende patronen, maar je kunt het zo gek (en makkelijk of moeilijk) maken als je zelf wilt.

