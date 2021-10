Doe mee met de Flow Sewalong: naai in 6 weken je eigen (feest)jurk

Vanaf vrijdag 5 november organiseren we samen met Het grote naaiboek de Flow Sewalong: in zes weken maken we samen een jurk voor de feestdagen.

Toen we het laatst op de redactie hadden over naaien en de naaimachine, kwamen spontaan bij iedereen allerlei herinneringen naar boven. Aan moeders die vroeger al onze jurken zelf naaiden. Aan poppenkleertjes, zelfgemaakt of talloze keren gerepareerd. Aan naaipatronen en bijbehorende frustraties over draden die de naaimachine uit vlogen – en oma’s tips die ons weer verder helpen. En hoe jammer het is dat wij dat niet meer zoveel doen, of niet eens kúnnen, zelfs iets maken of iets repareren. En hoe zonde het is als al die kennis over de naaimachine, patronen en technieken verloren gaat op deze manier.

Vandaar de Flow Sewalong. Want het kan zo ontspannend en leuk zijn, zelf je kleding of een tasje naaien, en beter voor de planeet dan fast fashion.

In overzichtelijke stappen maken we samen een (feest)jurk. Het kost je maar een uurtje per week en je bent ruim voor de feestdagen klaar. En het allerleukste: we doen het samen!

Hoe werkt het?

Elke vrijdag deelt Nienke van Leverink, auteur van Het grote naaiboek, een blog over de stappen van die week, en schrijft ze over haar voortgang. Ze vertelt wat je nodig hebt, hoe je aan de slag gaat, en ze deelt handige tips.

We gaan de ‘aansluitende jurk’ van gebreide stof uit hoofdstuk 6 van Het grote naaiboek maken. Deze jurk valt soepel, maar zit nergens strak. En ook fijn: hij is niet moeilijk om te maken, dus iedereen kan meedoen, ook als echte beginner. Want het klinkt lastig, een jurk, maar omdat hij uit één stuk stof gemaakt wordt én we stap voor stap opbouwen, kan juist iedereen hem maken.

Je gaat je eigen patroon tekenen, wat ook een geschikte techniek is voor beginners. Je kunt natuurlijk ook met een ander patroon werken, of deze weken een naaiproject aanpakken dat je al jaren hebt liggen en eindelijk eens wilt afmaken.

We vinden het ontzettend leuk als je met ons meedoet. En mocht je willen, deel je vooruitgang op Instagram met de hashtag #flowsewalong. Zo houden we elkaar gemotiveerd en geïnspireerd.

Wat heb je nodig?

Vanaf 5 november beginnen we met naaien. Daarvoor heb je nodig:

De 11 basisbenodigdheden voor naaien.

Een stuk gebreide (rekbare) stof. Je hebt 2x de lengte van de jurk aan stof nodig, plus 15 centimeter voor de zomen. Je mag zelf kiezen hoe lang je je jurk maakt, jij weet immers het best waar je je goed in voelt. Meet met een meetlint vanaf je schouder tot aan de gewenste onderkant van je jurk. De meeste lappen stof zijn 1,40 of 1,50 meter breed (vraag dat even aan de verkoper) en met die breedte kun je lange of driekwartmouwen maken. Als je een jurk met korte mouwen wilt, is een breedte van 1,20 meter genoeg.

Als voorbeeld: Nienke gaat zelf voor een jurk met een lengte van 1,25 meter. Bij een lichaamslengte van 1,78 meter is dat ruim over de knie. 2×1,25 meter plus 15 centimeter voor de zomen betekent voor haar dus een lap stof van 2,65 meter.

Stof kun je kopen bij de stoffenwinkel of op de markt, of in de kringloop. Of wie weet heb jij of een familielid nog ergens mooie stukken stof op zolder liggen.

Hoe begin je?

Als je de stof en de basisbenodigdheden hebt, beginnen we in de week van vrijdag 5 november met de eerste stap van onze eigen jurk maken. Richt een gezellig naaihoekje voor jezelf in en neem de tijd: voor naaien heb je rust en aandacht nodig. Geen paniek als het niet in één keer lukt, daarom doen we het met elkaar. Nienke zal ook eerlijk bloggen over al haar fouten.

Dit gaan we per week doen:

Week 1: patroon tekenen

patroon tekenen Week 2: knippen en spelden

knippen en spelden Week 3: stikken

stikken Week 4: afwerken van de hals

afwerken van de hals Week 5: opstikken van de zakken

opstikken van de zakken Week 6: afpassen van de jurk

Zoals je ziet zijn het heel kleine stapjes. Zo blijft het leuk én haalbaar!

Vragen?

Mocht je een vraag hebben, stel die dan aan Nienke via haar Instagramaccount @hetgrotenaaiboek. En vergeet niet je voortgang (of miskleunen) te delen met de hashtag #flowsewalong. Tot in november!

Op vrijdag 19 november om 12.00 uur organiseren we samen met Nienke een live Q&A via Instagram live. De komende weken vertellen we je er meer over.

Illustratie Het grote naaiboek